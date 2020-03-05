Димаш Кудайберген: кто он такой и в чем его феномен?

5 марта 2020 12:00 Александр Кива
Димаш Кудайберген: кто он такой и в чем его феномен?

В чем секрет Димаша Кудайбергена?

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11 марта во Дворце Спорта состоится первый сольный концерт музыкального феномена Димаш - всемирно-известного казахстанского исполнителя и мульти-инструменталиста.

Билетов в кассах практически не осталось. Поэтому выбираем наряды, повторяем любимые песни и готовимся к шоу, которое станет беспрецедентным.

Накануне концерта мы собрали любопытные факты об исполнителе:

1) Первую в жизни победу в международном конкурсе Димаш одержал в 2012 году в Украине, где исполнил песню Александра Пономарева "Я люблю тiльки тебе". 

2) Димашу 25 лет, а его профессиональному стажу - 20 лет. В 5 лет музыкант стал обучаться игре на фортепиано, а в 6 лет уже победил в республиканском детском конкурсе. В детстве его любимыми игрушками были аудиокассеты и микрофоны. И на детских рисунках артист изображал не машинки и танки, а самого себя с микрофоном в руках. 

3) В родном Казахстане певец получил все мыслимые награды и премии. В Китае стал "Самым популярным певцом Азии" по версии Top Chinese Music Awards, "Лучшим зарубежным певцом" по версии MTV, "Певцом года" по версии журнала "ОК" и еще десятком "самых-самых" по версии других музыкальных премий. Его первый цифровой альбом в первые 40 секунд стал платиновым. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно. А своих фанатов в 50 странах мира он зовет dears.

4) Димаш играет как минимум на пяти музыкальных инструментах, включая в концертные номера соло на ударных, на домбре, а также аккомпанирует себе на фортепиано. Последнее время на репетициях появились еще гитара и ксилофон.
 
5) В подростковом возрасте Димаш серьезно занимался спортом: плаванием и таэквондо. По таэквондо у Димаша красный пояс.

Сегодня свои спортивные навыки артист применяет и на сцене. Благодаря занятиям по плаванию музыкант способен надолго задерживать дыхание и с легкостью держать длинные ноты, а пластику, приобретенную на занятиях боевого искусства, артист использует в своих шоу.

6) Димаш не единожды был признан самым красивым мужчиной мира по версии TC Candler. К слову, рейтинг TC Candler отражает мнение группы голливудских специалистов в области шоу бизнеса, культуры и моды.

7) О его творчестве отзываются известные актеры Дрю Бэрримор и Джеки Чан, певица Лара Фабиан исполняет с Димашем дуэтные композиции, а американская модель Ева Лонгория приглашает музыканта в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

8) Видео Димаша, где он исполняет песню SOS на конкурсе I am Singer в Китае набрало за первые сутки 600 млн. просмотров. А уже через три месяца после дебюта в Китае, 60 миллионов слушателей одной из китайских радиостанций проголосовали за Димаша  и его портрет появился на самом большом экране Нью-Йорка, на Times Square.

9) В этом году Димаш записал саундтрек к фильму "Авангард", в котором известный актер Джеки Чан исполнил главную роль и выступил в роли режиссера. 

10) Первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Киеве состоится в рамках мирового тура ARNAU TOUR 2020.  Киев для Димаша особенный город, в котором он чувствует себя как дома. Димаш уже бывал ранее в столице Украины, во время сьемок двух своих видеоклипов. Димаш успел поработать с популярным украинским клипмейкером Аланом Бадоевым. 

  • 11 марта
  • Дворец Спорта
  • (ул. Спортивная 1)
  • Начало в 19:00
  • Купить билеты от 700 грн

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