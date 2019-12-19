Звезда сериала «Я все тебе докажу» Ирина Ефремова рассказала о съемках проекта: «Я всегда за импровизацию»

Эксклюзив 19 декабря 2019 17:35 Александр Кива
Звезда сериала «Я все тебе докажу» Ирина Ефремова рассказала о съемках проекта: «Я всегда за импровизацию»
Звезда сериала «Я все тебе докажу» Ирина Ефремова
пресс-служба

С понедельника по четверг в 21:00 на СТБ выходит криминальная мелодрама «Я все тебе докажу» производства Киевтелефильм.

Читайте такжеИзвестный актер в детстве читал матерные стишки и… мечтал стать священником
В рамках сюжета зрители наблюдают за тем, как следователь Елена Федоришина берется за сложные криминальные дела, находясь в эпицентре рабочих интриг и непростых личных отношений. Исполнительница главной роли Ирина Ефремова рассказала, какая атмосфера царила на площадке, чем похожа на свою героиню и какой жанр в мире кино считает самым сложным для работы.  

По словам Ирины Ефремовой, на съемках царила прекрасная атмосфера. С командой актриса работала не впервые, а вот коллеги по площадке ее приятно удивили…

«В сериале прекрасный актерский состав! Это меня сразу расположило к работе над проектом. До начала съемок я практически не знала никого лично. А на площадке было очень доброжелательное отношение друг к другу, помощь и поддержка. Мы находились на одной волне. С моими основными партнерами, Максимом Лагашкиным и Эдуардом Флеровым, мы быстро сошлись, хотя раньше не пересекались. Они абсолютно разные, но с ними было одинаково приятно работать.

С моей героиней у нас много общего – я тоже девушка достаточно независимая и самостоятельная по жизни», – делится актриса.

Читайте такжеВыходные и праздники в декабре 2019 года в Украине: сколько будем отдыхать
Ирина дополняет, что один из главных критериев качественных проектов для нее – импровизация на площадке:

«Я всегда за импровизацию! В хороших проектах актерам дают такую возможность, это позволяет раскрыть образы лучше, обогатить их. Мы вместе с режиссером старались дополнить сценарий на площадке, оживить его. А результат – зритель уже может оценить!».  

Вопрос-ответ:

Самый сложный жанр для вас?

Комедия.

Что сложнее – убедить зрителя плакать и сопереживать? Или смеяться?  

Смеяться.

Опишите ваш образ в сериале тремя словами.

Справедливая, отзывчивая, сильная.

Смотрите финальные серии криминальной мелодрамы «Я все тебе докажу» в четверг, в 21:00 на СТБ, а также в субботу – с 10:40 до 18:00.

Облако тегов

сериалы СТБ Я все тебе докажу Ирина Ефремова

Материалы по теме

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Телешоу

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Выходите без звонка-2: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)
Сериалы

Выходите без звонка-2: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)
Невеста из Стамбула: смотреть 254 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 254 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)
Невеста из Стамбула: смотреть 253 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 253 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)

Популярное на сайте

Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем

Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских
Новогодний салат с тунцом (рецепт)

Новогодний салат с тунцом (рецепт)
Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019

Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019

Популярное видео

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)

Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)
tv.ua