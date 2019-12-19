Звезда сериала «Я все тебе докажу» Ирина Ефремова рассказала о съемках проекта: «Я всегда за импровизацию»

С понедельника по четверг в 21:00 на СТБ выходит криминальная мелодрама «Я все тебе докажу» производства Киевтелефильм.

В рамках сюжета зрители наблюдают за тем, как следователь Елена Федоришина берется за сложные криминальные дела, находясь в эпицентре рабочих интриг и непростых личных отношений. Исполнительница главной роли Ирина Ефремова рассказала, какая атмосфера царила на площадке, чем похожа на свою героиню и какой жанр в мире кино считает самым сложным для работы.

По словам Ирины Ефремовой, на съемках царила прекрасная атмосфера. С командой актриса работала не впервые, а вот коллеги по площадке ее приятно удивили…

«В сериале прекрасный актерский состав! Это меня сразу расположило к работе над проектом. До начала съемок я практически не знала никого лично. А на площадке было очень доброжелательное отношение друг к другу, помощь и поддержка. Мы находились на одной волне. С моими основными партнерами, Максимом Лагашкиным и Эдуардом Флеровым, мы быстро сошлись, хотя раньше не пересекались. Они абсолютно разные, но с ними было одинаково приятно работать.

С моей героиней у нас много общего – я тоже девушка достаточно независимая и самостоятельная по жизни», – делится актриса.

Ирина дополняет, что один из главных критериев качественных проектов для нее – импровизация на площадке:

«Я всегда за импровизацию! В хороших проектах актерам дают такую возможность, это позволяет раскрыть образы лучше, обогатить их. Мы вместе с режиссером старались дополнить сценарий на площадке, оживить его. А результат – зритель уже может оценить!».

Вопрос-ответ:

Самый сложный жанр для вас?

Комедия.

Что сложнее – убедить зрителя плакать и сопереживать? Или смеяться?

Смеяться.

Опишите ваш образ в сериале тремя словами.

Справедливая, отзывчивая, сильная.

Смотрите финальные серии криминальной мелодрамы «Я все тебе докажу» в четверг, в 21:00 на СТБ, а также в субботу – с 10:40 до 18:00.