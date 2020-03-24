Валерию Жидкову - 45: именинник рассказал о спорах с друзьями, кумире Цое и слезах за рулем

Именинник Валерий Жидков и его неожиданные признания о «первых» и «последних» разах.

Первый раз Валерий Жидков…

Написал собственный стендап.

У известного автора студии «Квартал 95» и одного из редакторов «Женского Квартала» Валерия Жидкова 24 марта день рождения. Ему исполнилось 45-лет. По новой традиции студии накануне праздника именинник отвечает на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах»…

«Если не считать капитанские конкурсы в КВН, то впервые с сольным выступлением я вышел в проекте «Бойцовский клуб». Это было в 2007 году. Тогда, собственно, и появился псевдоним «Тамбовский волк», который до сих пор со мной».

Задумался, что готов стать отцом.

«Это было давно. Но мы с женой вполне осознанно к этому шли, и это не было случайностью никакой. На тот момент мне уже было лет 29».

Почувствовал себя чьим-то фанатом.

«Еще в подростковом возрасте, благодаря группе «Кино», а именно Виктору Цою. Это единственный кумир, который у меня был на протяжении жизни. Именно Виктор Цой - тот человек, благодаря которому я ощутил на себе, что такое быть фанатом».

Пригласил девушку на свидание.

«Думаю, это было в старшей школе. Но какое из свиданий было самым первым, затрудняюсь сейчас сказать».

Вышел на сцену в составе «Квартала 95».

«Поначалу в составе «Квартала» я выходил в каких-то эпизодических ролях. И после того, как у меня хорошо получился один номер в «Бойцовском клубе», меня с ним пригласили выступить и в «Вечернем Квартале». С тех пор эта позиция за мной сохраняется. Уже, получается, тринадцатый год».

Стал жертвой карманников.

Прогулял работу.

«Практически все свое студенческое время я провел с пустыми карманами, поэтому, даже если и был такой случай, то я этого не заметил. Украсть у меня долгое время было нечего. Сейчас же в общественном транспорте езжу крайне редко, и в тех местах, где карманники могут орудовать, у меня нет необходимости появляться. Поэтому конкретно для карманников я не самая удачная жертва. Тем более, меня сначала надо догнать».

«Благодаря работе в творческой сфере у меня достаточно свободный график. Плюс, я сам несу ответственность за конечный результат, поэтому каждый раз, прогуливая работу, я понимаю, что завтра мне придется делать в два раза больше. Так что, я – не прогульщик».

Сел за руль.

«Если брать вообще первый раз, то, как и у многих, это было еще в детстве. Что касается осознанного вождения, то достаточно недавно, каких-то лет семь назад».

Захотел сыграть в фильме.

«На эту тему я фантазировал много в детстве. Мне кажется, любой в юном возрасте представляет себя в роли какого-то супергероя. Но так осознанно, чтобы я прям хотел что-то сыграть и у меня это получилось, это был в «Слуге народа». По правде, мне понравился этот опыт. Так что, если вы - известный режиссер, и у вас есть отличный сценарий, зовите, с удовольствием поучаствую».

Почувствовал себя взрослым.

«Это было в 14 лет. Я отчетливо запомнил этот момент. Тогда впервые на зимние каникулы я поехал в гости к бабушке, которая жила в 150 км от нашего дома. Я сам покупал себе билеты на вокзале, пересаживался на разные рейсы. В в тот момент я впервые, наверное, был предоставлен сам себе. И хоть я жутко боялся, но чувствовал себя очень взрослым и состоявшимся мужчиной».

Последний раз Валерий Жидков…

Выходил на улицу.

«Да вот сегодня утром. Там сейчас не страшно, людей мало. Хотя лучше, конечно, сидеть дома».

Давал волю эмоциям.

Читал дочерям сказки.

«Я человек не очень эмоциональный. Единственное, могу признаться, что, когда слушаю очень хорошую лирическую песню старых русских рокеров, которые уже кашляют и спотыкаются, но по-прежнему мной сильно любимы, я могу иногда пустить слезу. И то только в машине, когда меня никто не видит. Одна из таких песен из репертуара ДДТ, называется «Песня о гражданской войне».

«Буквально три дня назад, когда младшая заставила меня читать ей «Смешариков». Мы с ней посидели, почитали. Параллельно я уже пытался ее саму учить читать, ведь Соне уже 5. И хоть буквы она уже знает, но в длинные слова их составлять пока не получается. Два слога еще склеивает, а вот три не очень».

Вступал в словесную перепалку.

«Я достаточно часто это делаю с друзьями, потому что мне это нравится. Я считаю, что, если с человеком неинтересно спорить, то с ним невозможно дружить. Если человек во всем с тобой соглашается, то этот человек очень быстро становится «фоновым», словно мебель. Я люблю спор, в котором меня можно переубедить в чем-то, и в котором я могу кого-то переубедить. Спор, который не ради спора, когда все остались при своем мнении, и просто потрепали друг другу нервы. А такой - рациональный, в котором слышат друг друга, приводят аргументы. Но такое я могу себе позволить только с очень близкими друзьями».

Пускался в пляс.

«Я, честно говоря, настолько не люблю танцевать, и меня настолько не тянет в этот пляс, что пускаться туда нет никакой необходимости. Для меня это совершенно закрытая форма получения удовольствия. Может быть потому, что не развил ее в себе вовремя».

Готовил сам ужин.

«Ужин не помню, а вот завтрак буквально вчера. Это был омлет. Вообще, если верить моим женщинам, которые во множестве обитают у меня дома, я лучше всех в семье жарю картошку. Видимо, сказывается многолетний студенческий опыт. Поэтому, если дети говорят: «Мы хотим картошку», то ее буду жарить я. Такие у нас дома правила».

Был на живом концерте.

«Года два-три назад я был на выступлении Бориса Гребенщикова в Киеве. Мне жена подарила билет, и я с удовольствием сходил и послушал его хиты в оркестровой обработке. В принципе, я давно мечтал попасть на его концерт, и вот на старости лет моя мечта сбылась».

Сожалел о несделанном.

«Это каждый день происходит, наверное. Просто хочется все успеть, хочется везде всего добиться. И иногда утром ставишь перед собой какие-то цели, и к вечеру понимаешь, что не сделал и половину того, что хотелось бы. Это ежедневное самоистязание, которое, в принципе, и является частью жизни любого нормального человека. Потому что, если у тебя есть ежедневное ощущение, что ты сделал все, что только можно, то, наверное, ты просто ставишь перед собой слишком маленькие задачи, которые можно легко сделать».

Восторгался актерской игрой в кино.

«На этих выходных, когда посмотрел все три части фильма «Люди в черном». Уилл Смит - просто красавчик. А еще мне кажется, что он и в жизни такой же обаятельный».

Чувствовал себя счастливым.

«Я довольно часто чувствую себя счастливым. Вот вышел вчера в прямой эфир в Инстаграме, люди как-то этому порадовались, лайки мне поставили, и я е счастливее от этого немного стал. Так что, в принципе, счастье добывать своими руками достаточно не сложно. Главное, знать, чего ты на самом деле хочешь».