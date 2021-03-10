3 ошибки, которые допускают женщины, выщипывая брови

10 марта 2021 15:10 Алла Лысак
3 ошибки, которые допускают женщины, выщипывая брови
3 ошибки, которые допускают женщины, выщипывая брови
pixabay.com

Почему форма бровей не соответствует тому, что мы задумываем, начиная выщипывать лишние волоски?

Пинцет

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О, сколько нервов приходится тратить женщинам, подбирая себе идеальный пинцет.

Отдайте предпочтение помощнику со скошенным кончиком, такая форма позволит достать до тонких волосков.

Обращайте внимание и на то, чтобы кончики пинцета прилегали друг к другу, иначе вам будет сложно поймать волосок.

Направление движения 

Косметологи настаивают на том, что волоски с корнями можно удалять только по направлению их роста.

В обратном случае есть риск получить черные точки и вросшие волосинки.

Не обрывать

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Так называемые пеньки возникают там, где вы не вырываете волоски с корнями. Чтобы избежать этого, старайтесь цеплять пинцетом волосок у самого корня: меньше шансов, что вы его порвете в процессе выдергивания.

Напомним,

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