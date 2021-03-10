3 ошибки, которые допускают женщины, выщипывая брови

Почему форма бровей не соответствует тому, что мы задумываем, начиная выщипывать лишние волоски?

Пинцет

О, сколько нервов приходится тратить женщинам, подбирая себе идеальный пинцет.

Отдайте предпочтение помощнику со скошенным кончиком, такая форма позволит достать до тонких волосков.

Обращайте внимание и на то, чтобы кончики пинцета прилегали друг к другу, иначе вам будет сложно поймать волосок.

Направление движения

Косметологи настаивают на том, что волоски с корнями можно удалять только по направлению их роста.

В обратном случае есть риск получить черные точки и вросшие волосинки.

Не обрывать

Так называемые пеньки возникают там, где вы не вырываете волоски с корнями. Чтобы избежать этого, старайтесь цеплять пинцетом волосок у самого корня: меньше шансов, что вы его порвете в процессе выдергивания.

Напомним,