3 ошибки, которые допускают женщины, выщипывая брови
Почему форма бровей не соответствует тому, что мы задумываем, начиная выщипывать лишние волоски?
Пинцет
Отдайте предпочтение помощнику со скошенным кончиком, такая форма позволит достать до тонких волосков.
Обращайте внимание и на то, чтобы кончики пинцета прилегали друг к другу, иначе вам будет сложно поймать волосок.
Направление движения
Косметологи настаивают на том, что волоски с корнями можно удалять только по направлению их роста.
В обратном случае есть риск получить черные точки и вросшие волосинки.
Не обрывать
Напомним,