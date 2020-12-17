Разоткровеничались: шоумен Дядя Жора, топ-блогер Трушковский и гонщик Гринчук признались в нарушении ПДД
Украинские знаменитости выкладывают истории в Instagram, где рассказывают о своих штрафах.
На своей странице популярный блогер Андрей Трушковский вспомнил историю о том, как узнал про штраф лишь спустя полгода. Андрей пишет, что однажды полицейский попытался выписать блогеру протокол за остановку в полосе общественного транспорта. На тот момент Трушковскому, казалось, удалось доказать, что нарушения не было. Однако в итоге через шесть месяцев на адрес прописки он получил и протокол, и штраф в двойном размере. Из-за этого процесс продажи автомобиля усложнился, не говоря уже о том, сколько времени и средств было потрачено зря.
Шоумен и ведущий Дядя Жора также признался, в мелком нарушении ПДД. В сториз на официальной странице в Instagram украинский комик и продюсер рассказал о штрафе за незначительное превышение скорости. Не так давно он его оплатил.
Разработчики приложения WOG PRIDE, где появилась функция «Штрафы», надеятся, что новая их бесплатная услуга практически не будет востребована, так как украинцы будут меньше нарушать.
«Берегите себя, своих близких и соблюдайте порядок на дорогах, дабы все были целыми и невредимыми!» – призывают на WOG.