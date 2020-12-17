Разоткровеничались: шоумен Дядя Жора, топ-блогер Трушковский и гонщик Гринчук признались в нарушении ПДД

Эксклюзив 17 декабря 2020 13:05 Александр Кива
Разоткровеничались: шоумен Дядя Жора, топ-блогер Трушковский и гонщик Гринчук признались в нарушении ПДД
Разоткровеничались: шоумен Дядя Жора, ТОП-блогер Трушковский и гонщик Гринчук признались в нарушении ПДД
пресс-служба

Украинские знаменитости выкладывают истории в Instagram, где рассказывают о своих штрафах.

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Как пояснила редакция TV.ua, мини-челлендж связан с запуском новой функции поиска и оплаты штрафов, которая недавно запустилась в приложении WOG PRIDE.

На своей странице популярный блогер Андрей Трушковский вспомнил историю о том, как узнал про штраф лишь спустя полгода. Андрей пишет, что однажды полицейский попытался выписать блогеру протокол за остановку в полосе общественного транспорта. На тот момент Трушковскому, казалось, удалось доказать, что нарушения не было. Однако в итоге через шесть месяцев на адрес прописки он получил и протокол, и штраф в двойном размере. Из-за этого процесс продажи автомобиля усложнился, не говоря уже о том, сколько времени и средств было потрачено зря.

Шоумен и ведущий Дядя Жора также признался, в мелком нарушении ПДД. В сториз на официальной странице в Instagram украинский комик и продюсер рассказал о штрафе за незначительное превышение скорости. Не так давно он его оплатил.

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Украинский автогонщик и дрифтер Александр Гринчук, несмотря на то, что скорость –необходимость в работе, Гринчук внимательно относится ко всем правилам ПДД. Недавно  Александр обнаружил неоплаченный штраф трехмесячной давности. Предположительно, спортсмен нарушил скорость, когда передвигался по трассе «Киев-Одесса» и добирался до очередного места соревнований. Александр Гринчук признался, что превысить скорость мог рано утром из-за неудобных подъемов. Нарушение зафиксировала новая придорожная камера.

Разработчики приложения WOG PRIDE, где появилась функция «Штрафы», надеятся, что новая их бесплатная услуга практически не будет востребована, так как украинцы будут меньше нарушать.

«Берегите себя, своих близких и соблюдайте порядок на дорогах, дабы все были целыми и невредимыми!» – призывают на WOG.

Облако тегов

дядя Жора Звезды за рулем ПДД авто Андрей Трушковский Плександр Гринчук

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