Как не попасть в пробку – советы от «Джедаев»

Эксклюзив 20 августа 2021 20:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Как не попасть в пробку – советы от «Джедаев»
Как не попасть в пробку – советы от «Джедаев»
пресс-служба

Как не стать заложником сумасшедшего трафика и не попасть в часовую пробку, рассказали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

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Стоит знать всего несколько правил:

  1. Всегда перепроверяйте свой маршрут в онлайн-картах перед выездом. Обычное ДТП или ремонт дороги может спровоцировать пробку там, где ее никогда не было. А объезжать параллельными улицами будет уже слишком поздно.
  2. По возможности избегайте поездок в час-пик. К примеру, в столице доехать с правого берега на левый в 19:00 можно за 1,5 часа, в 20:00 время поездки уменьшится до 40 минут. Задержавшись на работе на чашечку кофе, вы приедете домой в то же время.   
  3. Не забывайте про существование метро! Проехать полгорода за полчаса возможно только тут, к тому же поездка обойдется дешевле, чем на машине.
  4. Помните: чаще всего параллельные дороги намного свободней, чем центральные проспекты.

Напомним, 

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