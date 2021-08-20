Как не попасть в пробку – советы от «Джедаев»
Эксклюзив 20 августа 2021 20:45
Как не попасть в пробку – советы от «Джедаев»
пресс-служба
Как не стать заложником сумасшедшего трафика и не попасть в часовую пробку, рассказали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.
- Всегда перепроверяйте свой маршрут в онлайн-картах перед выездом. Обычное ДТП или ремонт дороги может спровоцировать пробку там, где ее никогда не было. А объезжать параллельными улицами будет уже слишком поздно.
- По возможности избегайте поездок в час-пик. К примеру, в столице доехать с правого берега на левый в 19:00 можно за 1,5 часа, в 20:00 время поездки уменьшится до 40 минут. Задержавшись на работе на чашечку кофе, вы приедете домой в то же время.
- Не забывайте про существование метро! Проехать полгорода за полчаса возможно только тут, к тому же поездка обойдется дешевле, чем на машине.
- Помните: чаще всего параллельные дороги намного свободней, чем центральные проспекты.
Напомним,