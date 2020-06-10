Как сделать гель для укладки бровей в домашних условиях: пошаговая инструкция
10 июня 2020 15:30
Как сделать гель для укладки бровей в домашних условиях: пошаговая инструкция
Благодаря укладке ваши брови всегда будут выглядеть превосходно.
средство для бровей, которое бы могло вам подойти и отбить вложенные деньги. Предлагаем вам не экспериментировать, а приготовить в домашних условиях проверенный гель, который зафиксирует ваши брови и создаст для них первоклассный вид.
Вам понадобятся:
- пустой флакон из-под туши.
- шприц.
- 0,5 ч.л сухого желатина (либо порошка агар-агара).
- деревянная лопатка.
- масло лаванды.
- стакан.
- 0,5 стакана теплой воды.
- Медленно добавьте желатин в теплую воду.
- Постоянно помешивайте.
- Затем мешайте воду до полного растворения желатина.
- Далее добавьте 3-6 капель масла лаванды.
- Благодаря этому маслу вы сможете насытить волосы и ускорить их рост.
- В качестве альтернативы вы можете использовать масло виноградных косточек, розмарина либо кедра. Также вы можете их смешать.
- Но не стоит усердствовать с эфирным маслом. Из-за его переизбытка вы можете помешать запустению геля.
- Хорошенько перемешайте все ингредиенты деревянной лопаткой.
- Вылейте полученную смесь в флакон из-под туши.
- Закрутите тщательно флакон и оставьте на 4-8 часов до полного загустения смеси до консистенции геля.
- Вставьте щеточку обратно и перемешайте содержимое флакончика.
Храниться гель должен в сухом месте. А еще лучше - прохладном. Но не более 3 месяцев.
Напомним,