Как сделать гель для укладки бровей в домашних условиях: пошаговая инструкция

10 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как сделать гель для укладки бровей в домашних условиях: пошаговая инструкция
Как сделать гель для укладки бровей в домашних условиях: пошаговая инструкция
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Благодаря укладке ваши брови всегда будут выглядеть превосходно.

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Однако, на рынке становится все труднее и труднее выбрать подходящее средство для бровей, которое бы могло вам подойти и отбить вложенные деньги. Предлагаем вам не экспериментировать, а приготовить в домашних условиях проверенный гель, который зафиксирует ваши брови и создаст для них первоклассный вид. 

Вам понадобятся: 

  • пустой флакон из-под туши.
  • шприц. 
  • 0,5 ч.л сухого желатина (либо порошка  агар-агара).
  • деревянная лопатка.
  •  масло лаванды.
  •  стакан.
  • 0,5 стакана теплой воды.

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Инструкция: 

  1. Медленно добавьте желатин в теплую воду.
  2. Постоянно помешивайте. 
  3. Затем мешайте воду до полного растворения желатина.
  4. Далее добавьте 3-6 капель масла лаванды.
  5. Благодаря этому маслу вы сможете насытить волосы и ускорить их рост. 
  6. В качестве альтернативы вы можете использовать масло виноградных косточек, розмарина либо кедра. Также вы можете их смешать.
  7. Но не стоит усердствовать с эфирным маслом. Из-за его переизбытка вы можете помешать запустению геля.
  8. Хорошенько перемешайте все ингредиенты деревянной лопаткой.
  9. Вылейте полученную смесь в флакон из-под туши. 
  10. Закрутите тщательно флакон и оставьте на 4-8 часов до полного загустения смеси до консистенции геля. 
  11. Вставьте щеточку обратно и перемешайте содержимое флакончика.

Храниться гель должен в сухом месте. А еще лучше - прохладном. Но не более 3 месяцев. 

Напомним, 

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