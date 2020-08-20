ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме
Уют и тепло создает не только красивая мебель, но и запах.
Лимон
Этот запах бодрит и насыщает энергией. Психологи советуют выбирать его людям, которым постоянно не хватает сил на свершение новых дел. Очень часто лимонный запах можно встретить в спортивных залах либо игровых зонах.
Жасмин
Лаванда
Лаванду считают подлинным летним запахом. По поверяю врачей, она отпугивала раньше болезни. Поэтому если вы чувствуете, что приболели, то лучше всего разбрызгать по дому этот аромат.
Напомним,
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