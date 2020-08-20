ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме

20 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме
ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме
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Уют и тепло создает не только красивая мебель, но и запах.

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Обязательно обращайте на это внимание при создании соответствующей атмосферы. А лучшего всего выбирать следующие ароматы. 

Лимон

Этот запах бодрит и насыщает энергией. Психологи советуют выбирать его людям, которым постоянно не хватает сил на свершение новых дел. Очень часто лимонный запах можно встретить в спортивных залах либо игровых зонах. 

Жасмин

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Жасмин - отличный запах-антидепресант. Он отлично справляется с признаками стресса и нервными истощением. Хотите немного разгрузить мозг? Приобретите ароматизатор с жасмином. Но будьте осторожны: чрезмерное количество может спровоцировать головную боль.

Лаванда

Лаванду считают подлинным летним запахом. По поверяю врачей, она отпугивала раньше болезни. Поэтому если вы чувствуете, что приболели, то лучше всего разбрызгать по дому этот аромат. 

Напомним, 

 

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