ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме

Уют и тепло создает не только красивая мебель, но и запах.

Лимон

Обязательно обращайте на это внимание при создании соответствующей атмосферы . А лучшего всего выбирать следующие ароматы.

Этот запах бодрит и насыщает энергией. Психологи советуют выбирать его людям, которым постоянно не хватает сил на свершение новых дел. Очень часто лимонный запах можно встретить в спортивных залах либо игровых зонах.

Жасмин

Лаванда

Жасмин - отличный запах-антидепресант. Он отлично справляется с признаками стресса и нервными истощением. Хотите немного разгрузить мозг? Приобретите ароматизатор с жасмином. Но будьте осторожны: чрезмерное количество может спровоцировать головную боль.

Лаванду считают подлинным летним запахом. По поверяю врачей, она отпугивала раньше болезни. Поэтому если вы чувствуете, что приболели, то лучше всего разбрызгать по дому этот аромат.

Напомним,