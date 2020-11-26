Чем заняться в карантин выходного дня: советует актер Сергей Лефор

Карантин выходного дня не всем по душе. Тем, у кого суббота и воскресенье и так были выходными днями, – легче. А вот у кого наоборот, у них возникает вопрос: чем же себя занять?

Прогулка всей семьей на свежем воздухе

Мы спросили у актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Сергея Лефора : чем заняться в выходные, когда все развлекательные заведения и рестораны закрыты? Как оказалось – идей не мало!

Это отличный вариант для карантина выходного дня. Так можно отойти от повседневных дел, от бытовых конфликтов... и других траблов, которые могут нас подстерегать дома. Также пешая прогулка по лесу или парку будет полезной для вашей сердечно-сосудистой системы. И что очень важно – поможет укрепить ваш иммунитет!

А чтобы вы не замерзли во время прогулки, позаботьтесь о своем тепле и комфорте: теплые носки и шарф здесь точно не помешают. Не поленитесь, заварите вкусный чай и возьмите с собой термос (прекрасно подойдут такие травы, как мята или липа, обязательно – мед и имбирь). В любой момент вы можете остановиться, выпить теплую кружочку душистого чая и полюбоваться красотой золотой осени!

Домашняя вечеринка

Если с погодой не повезло, на улице ливень и вам никуда не хочется идти – самое время организовать вечеринку у себя дома. «Суши party» или «pizza party» – это просто и весело. Приглашаете к себе друзей, заказываете пиццу или суши. Как вариант, можете приготовить это все вместе с друзьями (что гораздо интереснее) и айда играть в игры. Игры могут быть какие угодно: от монополии к футболу на PS. Так вы и с друзьями увидитесь, и забудете о карантине (хотя бы на некоторое время!).

Посмотрите онлайн спектакль

Бывают такие дни, когда вам не хочется ни шумных вечеринок, ни прогулок. Все любимые фильмы вы знаете на память. Тогда вас спасет его величество ТЕАТР. Пригласите свою девушку/парня на спектакль онлайн. Сегодня театр очень разный, вы можете выбрать спектакль на свой вкус. Пережить эмоции вместе с актерами, узнать что-то новое для себя, открыть что-то новое в себе – вот, что вы сможете получить от театра. Просматривая представления, вы развиваетесь. Не только интеллектуально, но еще и ментально. А также, вы поддержите развитие культуры, которая за время пандемии оказалась в очень затруднительном положении.

Актер Сергей Лефор

Довести до конца заброшенные дела

Карантин выходного дня – идеальное время, чтобы довести до конца наши заброшенные дела. Прочитать книгу, убрать на балконе, начать изучать новый язык!

Поэтому я желаю вам хороших выходных: проводите время с пользой! Всем здоровья и мира!