Как выбрать качественный матрас - Полезная программа

Во вторник, 12 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы» с новой порцией полезных советов для всей семьи. Зрители научатся выбирать матрас для здорового и комфортного сна.

А также зучат модные тенденции осенней обуви и узнают, как приготовить оригинальные блюда из привычных продуктов.

Ветки деревьев и шкуры зверей – именно на них когда-то спали люди, пока примерно 500 лет назад не изобрели матрас. Настоящая революция в матрасном деле состоялась в XIX веке, когда в Германии запатентовали стальные пружины. Чем наполняют современные матрасы и как их правильно выбирать?

Выбрать качественный матрас очень важно, ведь от этого зависит качество вашего сна и ваше здоровье, – отмечает эксперт «Полезной программы», ортопед Владимир Григоровский. – Основная задача матраса – поддержка нормальной анатомии позвоночника. Например, жесткий матрас будет давить на позвоночник, а мягкий способствовать его провисанию, и ни один из этих вариантов нельзя назвать полезным. Матрас должен помогать сохранять естественное положение позвоночника.

По мнению эксперта, правильно подобранный матрас – залог здоровья спины. Несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при покупке:

1. Жесткость. На мягких матрасах комфортно спать тем, чей вес не превышает 90 кг. Людям, которые весят больше и которые старше 45 лет, нужно подбирать жесткие матрасы, обеспечивающие хорошую поддержку для позвоночника.

2. Толщина. Любой матрас может деформироваться. Но если матрас тоньше 15 см, вы рискуете, сильно надавив на матрас локтем, упереться в основание кровати.

3. Наполнитель. Матрасы могут быть с разным наполнением: латекс, пружины, синтетические волокна. Какой материал выбрать – зависит от индивидуальных особенностей организма, привычек и предпочтений человека. Нельзя посоветовать один и тот же матрас тем, у кого больная спина, кто спит беспокойно и кто любит спать на животе.

4. Ощущения – удобно ли на нем спать. Матрас нельзя выбирать «на глаз»: обязательно нужно его испытать – полежать на нем 15-20 минут, чтобы понять, подходит ли он вам. Важно, чтобы поверхность матраса была мягкой, а поддержка жесткой. Правильное положение тела – когда ваш позвоночник полностью выпрямлен. Если он прогибается, это говорит о чрезмерной мягкости матраса.

5. Основание кровати. Под матрасом должна быть абсолютно ровная, твердая поверхность, тогда даже толстый матрас не будет сильно прогибаться.

Полезен ли жесткий матрас для спины? При помощи каких упражнений можно накачать мышцы рук в домашних условиях? Как правильно ухаживать за нарощенными ресницами? И что вкусного и полезного приготовить из пекинской капусты? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы во вторник в 10:00 на «Интере» ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: фитнес-тренер Светлана Нестеренко, лешмейкер Ирина Храмченко, дизайнер обуви Али Саулиди, шеф-повар Дарья Барабанщикова, певец El Кравчук.