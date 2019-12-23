ТОП-3 способа избежать похмелья
Всем нам знакомо чувство гудящей головы и несвязных мыслей после громкой ночной гулянки.
Жирная пища
Перед походом на вечеринку съешьте дома жирную пищу. Алкоголь поступает в наш организм через желудок, а значит, и борьбу с похмельем необходимо начинать с этого органа. Заправьтесь жареной картошечкой либо бутербродами с маслом. Гарантируем отличный результат. А точнее его отсутсвие на следующее утро.
Выпить за несколько часов коньяк или водку
Аспирин
Его нужно пить по одной таблетке на каждые 10 килограммов веса до и после застолья. Уголь помогает абсорбировать вредные вещества и быстрее вывести их из организма.
Напомним,