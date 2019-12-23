ТОП-3 способа избежать похмелья

23 декабря 2019 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 способа избежать похмелья
ТОП-3 способа избежать похмелья
pixabay.com

Всем нам знакомо чувство гудящей головы и несвязных мыслей после громкой ночной гулянки.

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Сегодня мы расскажем, как избежать подобного состояния и что следует сделать прежде, чем пить любимый алкоголь.  

Жирная пища 

Перед походом на вечеринку съешьте дома жирную пищу. Алкоголь поступает в наш организм через желудок, а значит, и борьбу с похмельем необходимо начинать с этого органа. Заправьтесь жареной картошечкой либо бутербродами с маслом. Гарантируем отличный результат. А точнее его отсутсвие на следующее утро. 

Выпить за несколько часов коньяк или водку

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За пару часов такая порция алкоголя выветрится, но вот организм получит определенную прививку. Но такой способ сугубо индивидуален, не каждому может помочь.

Аспирин 

Его нужно пить по одной таблетке на каждые 10 килограммов веса до и после застолья. Уголь помогает абсорбировать вредные вещества и быстрее вывести их из организма.

Напомним, 

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