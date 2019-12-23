ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп

Быть женой президента Америки не самое просто дело. Всегда нужно оставаться на высоте.

Сегодня мы расскажем о самых дорогих нарядах Мелании Трамп, которые позволяют ей постоянно оставаться на высоте.

Блузка Gucci - 1100 долларов

Для вторых президентских дебат Мелания Трамп выбрала розовую блузу с бантом от Gucci стоимостью 1000 долларов.

Платье Roksanda - 2865 долларов

Для выступления на Республиканском национальном конгрессе 2016 года Мелания выбрала платье Roksanda модели Margot, которое рекламируется как "прекрасный вариант для современной невесты". Образ дополнили туфли на каблуке от Christian Louboutin за 675 долларов.

Куртка Michael Kors и каблуки Christian Louboutin - 2970 долларов

Во время визита французских лидеров в Вашингтон, и Мелания Трамп, и первая леди Франции Бриджит Макрон были одеты в белые наряды. Помимо пиджака Michael Kors стоимостью 2195 долларов, первая леди США надела шляпу Hervé Pierre и туфли на каблуке Christian Louboutin за 775 долларов.

Пальто Isoude - 3995 долларов

Для визита в Финляндию Мелания Трамп выбрала водонепроницаемое пальто Isuode с кожаными деталями за 3995 долларов.

Платье Monique Lhuillier - 7995 долларов

Первая леди США приветствовала Историческое общество Белого дома в сверкающем платье Monique Lhuillier. Паейтки и блеск сразили всех присутствующих, как его цена – 7995 долларов.

Напомним,