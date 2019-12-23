ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп

23 декабря 2019 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп
ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп
pixabay.com

Быть женой президента Америки не самое просто дело. Всегда нужно оставаться на высоте.

Читайте также«Что за мода на эти трусы?»: Оля Полякова взорвала Сеть снимками в провокационном бикини
Сегодня мы расскажем о самых дорогих нарядах Мелании Трамп, которые позволяют ей постоянно оставаться на высоте. 

Блузка Gucci - 1100 долларов

Для вторых президентских дебат Мелания Трамп выбрала розовую блузу с бантом от Gucci стоимостью 1000 долларов.

Платье Roksanda - 2865 долларов

Читайте такжеТренды 2019: мода на цветные канекалоны
Для выступления на Республиканском национальном конгрессе 2016 года Мелания выбрала платье Roksanda модели Margot, которое рекламируется как "прекрасный вариант для современной невесты". Образ дополнили туфли на каблуке от Christian Louboutin за 675 долларов.

Куртка Michael Kors и каблуки Christian Louboutin - 2970 долларов

Во время визита французских лидеров в Вашингтон, и Мелания Трамп, и первая леди Франции Бриджит Макрон были одеты в белые наряды. Помимо пиджака Michael Kors стоимостью 2195 долларов,  первая леди США надела шляпу Hervé Pierre и туфли на каблуке Christian Louboutin за 775 долларов.

Пальто Isoude - 3995 долларов

Для визита в Финляндию Мелания Трамп выбрала водонепроницаемое пальто Isuode с кожаными деталями за 3995 долларов.

Платье Monique Lhuillier - 7995 долларов

Первая леди США приветствовала Историческое общество Белого дома в сверкающем платье Monique Lhuillier. Паейтки и блеск сразили всех присутствующих, как его цена – 7995 долларов.

Напомним, 

Облако тегов

Стиль и красота мода и стиль женщина и красота

Материалы по теме

ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
Наука и техника

ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
ТОП-3 причины спать голым
Lifestyle

ТОП-3 причины спать голым
Первые морщины: что делать запрещено?
Lifestyle

Первые морщины: что делать запрещено?
Стосується кожного: Истощающее равнодушие (эфир от 23.12.2019)
Телешоу

Стосується кожного: Истощающее равнодушие (эфир от 23.12.2019)

Популярное на сайте

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)
МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
tv.ua