ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп
Быть женой президента Америки не самое просто дело. Всегда нужно оставаться на высоте.
Блузка Gucci - 1100 долларов
Для вторых президентских дебат Мелания Трамп выбрала розовую блузу с бантом от Gucci стоимостью 1000 долларов.
Платье Roksanda - 2865 долларов
Куртка Michael Kors и каблуки Christian Louboutin - 2970 долларов
Во время визита французских лидеров в Вашингтон, и Мелания Трамп, и первая леди Франции Бриджит Макрон были одеты в белые наряды. Помимо пиджака Michael Kors стоимостью 2195 долларов, первая леди США надела шляпу Hervé Pierre и туфли на каблуке Christian Louboutin за 775 долларов.
Пальто Isoude - 3995 долларов
Для визита в Финляндию Мелания Трамп выбрала водонепроницаемое пальто Isuode с кожаными деталями за 3995 долларов.
Платье Monique Lhuillier - 7995 долларов
Первая леди США приветствовала Историческое общество Белого дома в сверкающем платье Monique Lhuillier. Паейтки и блеск сразили всех присутствующих, как его цена – 7995 долларов.
Напомним,