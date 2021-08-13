Как выглядеть дорого, не тратя на одежду баснословные суммы

Как выглядеть дорого, не тратя на одежду баснословные суммы

Можно выглядеть достойно, покупая одежду в масс-маркете. Для этого надо выбирать с умом определенные аксессуары, считает стилист Майя Кривобокова.

Как не потратиться и выглядеть на миллион

Выглядеть дорого, при этом не вульгарно, не кричаще, а элегантно и со вкусом, об этом мечтает любая девушка. Модельер раскрыла несколько секретов, которые позволят вам достичь цели и не разориться на шмотках.

1. Обувь должна быть лаконичной, детали могут выдать ее стоимостью.

2. Не забудьте купить брючный костюм классического кроя, он поразит вас своей функциональностью.

3. Если стоит выбор между натуральной тканью и синтетикой, делаем выбор в пользу натуральной (по умолчанию).

4. Откажитесь от тянущихся джинсовых вещей, они должны быть плотными!

5. Если не имеем понятия, как сочетать большое количество украшений, выбираем современный минимализм.

6. Ногти могут очень многое рассказать о своей хозяйке, руки должны быть ухоженными, а маникюр — нейтральным.

7. Классический принт выглядит благороднее и дороже, чем минимализм в рисунках.

Напомним,