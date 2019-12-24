Уберите это немедленно: чего не стоит выставлять на стол в Новый год

24 декабря 2019 09:00 Антонина Старовойт
Уберите это немедленно: чего не стоит выставлять на стол в Новый год
Уберите это немедленно: чего не стоит выставлять на стол в Новый год
pixabay.com

Верите ли вы в суеверия? Хоть это может быть и простым домыслом, но предупрежден - значит, вооружен.

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Сегодня мы поделимся списком тех блюд, которые опасно выставлять на праздничный стол в год Белой Крысы. 

Говядина

 Исключите ее из меню на праздники. Бык - дружественный знак для Крысы. А увидеть на столе стейки из друга мало кто захотел бы.

Желейные десерты

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 Желатин производят из рогов, хрящей и сухожилий крупного скота. А это именно коровы и быки.

Сыр с резким запахом

 Крысу отпугивают резкие запахи, так что будьте осмотрительнее с выбором сыра.

Соления

 Квашеная капуста, огурцы и помидоры также могут отпугнуть Крысу.

Крепкий алкоголь

Текила, коньяк и другие крепкие напитки можно употреблять только в коктейлях. Хотя, Крысу не смутит пшеничная водка и солодовый виски.

Полуфабрикаты

 Белая Крыса любит натуральные и свежие продукты, поэтому полуфабрикаты попадают под запрет. Туда же отправляется и фастфуд.

Кофе и корица

 Эти продукты также имеют сильный запах и не в почете у символа Нового года.

Напомним, 

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