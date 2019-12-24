Уберите это немедленно: чего не стоит выставлять на стол в Новый год
Верите ли вы в суеверия? Хоть это может быть и простым домыслом, но предупрежден - значит, вооружен.
Говядина
Исключите ее из меню на праздники. Бык - дружественный знак для Крысы. А увидеть на столе стейки из друга мало кто захотел бы.
Желейные десерты
Сыр с резким запахом
Крысу отпугивают резкие запахи, так что будьте осмотрительнее с выбором сыра.
Соления
Квашеная капуста, огурцы и помидоры также могут отпугнуть Крысу.
Крепкий алкоголь
Текила, коньяк и другие крепкие напитки можно употреблять только в коктейлях. Хотя, Крысу не смутит пшеничная водка и солодовый виски.
Полуфабрикаты
Белая Крыса любит натуральные и свежие продукты, поэтому полуфабрикаты попадают под запрет. Туда же отправляется и фастфуд.
Кофе и корица
Эти продукты также имеют сильный запах и не в почете у символа Нового года.
Напомним,