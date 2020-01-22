Скрываем возраст: ТОП-3 хитрости в макияже, которые вас омолодят

Макияж может как старить, так и сбавлять пару лет.

Сегодня мы расскажем о небольших хитростях , которые смогут омолодить вас за короткий промежуток времени.

Блеск для губ

В отличие от темных помад прозрачный блеск для губ придает вашему образу легкости и игривости. Нежно-розовый блеск для губ с глиттером очень освежает кожу в частности, и весь образ в целом.

Ягодная помада

Она, как и блеск для губ, не только не старит, но и значительно улучшает цвет лица благодаря своему яркому и сочном оттенку. С ее помощью можно отвлечь внимание от уставшего взгляда, тусклой кожи и других мелких недостатков, освежив и омолодив лицо за секунду.

Сияющий бронзер

Чем старше ваша кожа, тем меньше матовых текстур должно быть в макияже. Это применимо ко всему: тональный крем, тени, румяна и бронзер. Отдайте предпочтение сатиновым текстурам для лица и глянцевым покрытиям для губ. Здесь главное не переборщить: немного на скулы, каплю — под бровь и подбородок — этого вполне достаточно, чтобы придать лицу чистое сияние вечной молодости.

Напомним,