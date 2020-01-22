Скрываем возраст: ТОП-3 хитрости в макияже, которые вас омолодят
Макияж может как старить, так и сбавлять пару лет.
Блеск для губ
В отличие от темных помад прозрачный блеск для губ придает вашему образу легкости и игривости. Нежно-розовый блеск для губ с глиттером очень освежает кожу в частности, и весь образ в целом.
Ягодная помада
Сияющий бронзер
Чем старше ваша кожа, тем меньше матовых текстур должно быть в макияже. Это применимо ко всему: тональный крем, тени, румяна и бронзер. Отдайте предпочтение сатиновым текстурам для лица и глянцевым покрытиям для губ. Здесь главное не переборщить: немного на скулы, каплю — под бровь и подбородок — этого вполне достаточно, чтобы придать лицу чистое сияние вечной молодости.
Напомним,