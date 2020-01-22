Скрываем возраст: ТОП-3 хитрости в макияже, которые вас омолодят

22 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Скрываем возраст: ТОП-3 хитрости в макияже, которые вас омолодят
ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе
pixabay.com

Макияж может как старить, так и сбавлять пару лет.

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Сегодня мы расскажем о небольших хитростях, которые смогут омолодить вас за короткий промежуток времени. 

Блеск для губ 

В отличие от темных помад прозрачный блеск для губ придает вашему образу легкости и игривости. Нежно-розовый блеск для губ с глиттером очень освежает кожу в частности, и весь образ в целом.

Ягодная помада 

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Она, как и блеск для губ, не только не старит, но и значительно улучшает цвет лица благодаря своему яркому и сочном оттенку. С ее помощью можно отвлечь внимание от уставшего взгляда, тусклой кожи и других мелких недостатков, освежив и омолодив лицо за секунду. 

Сияющий бронзер

Чем старше ваша кожа, тем меньше матовых текстур должно быть в макияже. Это применимо ко всему: тональный крем, тени, румяна и бронзер. Отдайте предпочтение сатиновым текстурам для лица и глянцевым покрытиям для губ. Здесь главное не переборщить: немного на скулы, каплю — под бровь и подбородок — этого вполне достаточно, чтобы придать лицу чистое сияние вечной молодости.

Напомним, 

 

 

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