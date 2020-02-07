Убираем шелушение кожи за ночь: главные лайфхаки
Надоело шелушение на коже, которое портит общий вид вашего лица?
Медовая маска
Мед - отличное смягчающее кожу средство, которое содержит в себе огромное количество витаминов и минералов. Разогрейте мед в ладонях и нанесите на чистое сухое лицо. Оставьте маску на 15 минут, затем сделайте небольшой массаж. Подушечками пальцев выполните похлопывающие движения по всей поверхности лица. Смывать маску необходимо слегка теплой водой. Без тщательного трения.
Облепиховое масло
Напомним,