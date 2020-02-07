Убираем шелушение кожи за ночь: главные лайфхаки

7 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Убираем шелушение кожи за ночь: главные лайфхаки
Убираем шелушение кожи за ночь: главные лайфхаки
pixabay.com

Надоело шелушение на коже, которое портит общий вид вашего лица?

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Мы знаем, как убрать его всего за одну ночь за три пункта. Читайте внимательно. 

Медовая маска

Мед - отличное смягчающее кожу средство, которое содержит в себе огромное количество витаминов и минералов. Разогрейте мед в ладонях и нанесите на чистое сухое лицо. Оставьте маску на 15 минут, затем сделайте небольшой массаж. Подушечками пальцев выполните похлопывающие движения по всей поверхности лица. Смывать маску необходимо слегка теплой водой. Без тщательного трения. 

Облепиховое масло 

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Купите в аптеке чистое, без примесей масло. Если хотите избавиться от шелушений всего за ночь, попробуй маску из облепихового масла. Нанесите масло на чистую кожу лица и оставьте на 25-20 минут. Умойтесь теплой водой с любимым средством для очищения кожи. Затем промокните кожу полотенцем и используйте тоник. Облепиховое масло - отличный антиоксидант, повышающий эластичность и упругость кожи. 

Напомним, 

 

 

 

 

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