Не презервативами едиными: что использовать еще в качестве контрацепции?

10 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Не презервативами едиными: что использовать еще в качестве контрацепции?
Не презервативами едиными: что использовать еще в качестве контрацепции?
pixabay.com

На самом деле, презервативы - только один из видов защиты от нежелательной беременности.

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Сегодня мы расскажем об альтернативных вариантах, которые смогут уберечь вас от двух полосок на тесте. 

Оральные контрацептивы 

Таблетки, которые прописывает врач-гинеколог, защищают от беременности и даже помогают избавиться от угревой сыпи. При этом они способны даже стабилизовать наше настроение. Однако будьте на чеку: такие таблетки должны быть в использовании только по рецепту специалиста.

Контрацептивный пластырь 

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Специалисты доказывают его эффективность, однако загвоздкой остается все еще его использование. Суть в следующем: один такой пластырь нужно носить 7 дней, а потом менять на еще один, еще на один и так до тех пор, пока  вы начнете думать о детях. 

Вагинальное кольцо 

Препарат на равных с таблетками защищает вас от преждевременной беременности, однако может быть опаснее из-за угрозы возникновения гинекологических проблем. 

Маточный колпачок 

Вместо презерватива и полового органа мужчины вы помещаете колпачок во влагалище перед актом. Больше 48 часов их использовать не рекомендуют. Зато, если правильно пользоваться маточным колпачком, все будет максимально защищено.

Спираль 

Пожалуй, самое серьезное и обдуманное решение. А так же и надежное, конечно. Перед ее установлением хорошенько подумайте, не появится ли у вас желания расширить семью уже через пару месяцев. 

Напомним, 

 

 

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