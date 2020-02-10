Не презервативами едиными: что использовать еще в качестве контрацепции?
На самом деле, презервативы - только один из видов защиты от нежелательной беременности.
Оральные контрацептивы
Таблетки, которые прописывает врач-гинеколог, защищают от беременности и даже помогают избавиться от угревой сыпи. При этом они способны даже стабилизовать наше настроение. Однако будьте на чеку: такие таблетки должны быть в использовании только по рецепту специалиста.
Контрацептивный пластырь
Вагинальное кольцо
Препарат на равных с таблетками защищает вас от преждевременной беременности, однако может быть опаснее из-за угрозы возникновения гинекологических проблем.
Маточный колпачок
Вместо презерватива и полового органа мужчины вы помещаете колпачок во влагалище перед актом. Больше 48 часов их использовать не рекомендуют. Зато, если правильно пользоваться маточным колпачком, все будет максимально защищено.
Спираль
Пожалуй, самое серьезное и обдуманное решение. А так же и надежное, конечно. Перед ее установлением хорошенько подумайте, не появится ли у вас желания расширить семью уже через пару месяцев.
Напомним,