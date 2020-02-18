ТОП-3 вещи, которые делают ваш образ дешевле

Будьте осторожны: возможно, вы тоже грешите этим.

Сегодня мы предлагаем вам узнать, какая деталь в вашем гардеробе может существенно удешевить ваш образ

Стразы

Кожаные куртки с расписными “граффити”, сумочки и, конечно, туфли на огромным шпильках - вещи, в которые часто добавляют стразы. Однако, на деле, это просто устаревший писк моды, который передает привет из 90-ых.

Неон

Неон хорош в точечных, небольших деталях. К примеру, серьги, колье либо туфли-лодочки. А вот полноценные единицы гардероба в неоновом цвете смотрятся слишком ярко и вовсе не стильно. К тому же подобная гамма совсем не красит женщин 30+, делая их типичными дамочками, молодящимися за счет подростковых вещей.

А тут уже к нам стучится привет из начала нулевых. Тогда поголовно каждая девушка носила джинсы исключительно на низкой посадке. Но те времена уже давно в прошлом. В мире моды царит полностью тенденция высокой талии и свободы кроя ближе к к концам штанин.

Напомним,