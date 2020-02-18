ТОП-3 вещи, которые делают ваш образ дешевле
Будьте осторожны: возможно, вы тоже грешите этим.
Стразы
Кожаные куртки с расписными “граффити”, сумочки и, конечно, туфли на огромным шпильках - вещи, в которые часто добавляют стразы. Однако, на деле, это просто устаревший писк моды, который передает привет из 90-ых.
Неон
Низкая посадка
А тут уже к нам стучится привет из начала нулевых. Тогда поголовно каждая девушка носила джинсы исключительно на низкой посадке. Но те времена уже давно в прошлом. В мире моды царит полностью тенденция высокой талии и свободы кроя ближе к к концам штанин.
Напомним,