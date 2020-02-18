ТОП-3 вещи, которые делают ваш образ дешевле

18 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 вещи, которые делают ваш образ дешевле
ТОП-3 вещи, которые делают ваш образ дешевле
pixabay.com

Будьте осторожны: возможно, вы тоже грешите этим.

Читайте такжеКак уже сегодня стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов
Сегодня мы предлагаем вам узнать, какая деталь в вашем гардеробе может существенно удешевить ваш образ

Стразы 

Кожаные куртки с расписными “граффити”, сумочки и, конечно, туфли на огромным шпильках -  вещи, в которые часто добавляют стразы. Однако, на деле, это просто устаревший писк моды, который передает привет из 90-ых. 

Неон

Читайте такжеУхаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета
Неон хорош в точечных, небольших деталях. К примеру, серьги, колье либо туфли-лодочки. А вот полноценные единицы гардероба в неоновом цвете смотрятся слишком ярко и вовсе не стильно. К тому же подобная гамма совсем не красит женщин 30+, делая их типичными дамочками, молодящимися за счет подростковых вещей. 

Низкая посадка

А тут уже к нам стучится привет из начала нулевых. Тогда поголовно каждая девушка носила джинсы исключительно на низкой посадке. Но те времена уже давно в прошлом. В мире моды царит полностью тенденция высокой талии и свободы кроя ближе к к концам штанин. 

Напомним, 

 

Облако тегов

стиль мода советы Тренды

Материалы по теме

ТОП-5 повседневных привычек, которые убивают нашу нервную систему
Психология

ТОП-5 повседневных привычек, которые убивают нашу нервную систему
Все, что вам нужно знать о переходе на летнее время
Lifestyle

Все, что вам нужно знать о переходе на летнее время
Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
Психология

Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
3 главных правила качественной прелюдии
Психология

3 главных правила качественной прелюдии

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK