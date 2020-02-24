3 стрижки, не требующие укладки

24 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
3 стрижки, не требующие укладки
3 стрижки, не требующие укладки
pixabay.com

Стилисты предлагают множество вариантов стрижек для девушек, которые не хотят тратить время на укладку волос.

Если вы не желаете укладывать волосы каждое утро, перестаньте бороться с природой.

Читайте такжеКамерон Диаз разрыдалась от новой стрижки
У вас вьющиеся волосы? Прекратите их выпрямлять и полюбите себя такой, какая вы есть. Помните, что выпрямление волос не только отнимает время, но и портит волосы.

Следите за здоровьем своих волос, так локоны будут выглядит отлично и без укладки. 

Экономить время на стайлинге можно, но уходовые средства за волосами всегда наносите по расписанию!

Боб

Боб-каре остается одной из самых популярных стрижек, поскольку подходит женщинам абсолютно любого возраста! Девушек 20 лет боб делает игривыми и гармоничными, а женщинам после 50 лет добавляет статуса и солидности.

3 стрижки, не требующие укладки / pixabay.com

Каре

Читайте такжеБлондин со стрижкой под горшок: DZIDZIO показал, как выглядел в юношеском возрасте
Стрижка каре уже стала своеобразным феноменом, классика не может выйти из моды, поэтому не переживайте, что вы будете не в тренде в 2020 году, если выберете для себя каре. 

Огромное количество вариантов каре делает стрижку универсальной. 

Пикси с челкой на лоб

Пикси не теряет своей актуальности на протяжении несколько лет! Она кажется более сложной и элегантной, по сравнению с боб-каре. Подходит дамам среднего возраста, бизнес-леди и всем тем, кто хочет, чтобы волосы выглядели структурно. 

3 стрижки, не требующие укладки / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

красота волосы Модные стрижки стрижка каре

Материалы по теме

Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
Lifestyle

Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку
Lifestyle

Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку
Макияж, который визуально сделает лицо худее
Lifestyle

Макияж, который визуально сделает лицо худее
Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
Тренды

Все о вашем сне и том, как можно его улучшить

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?
Молодая невеста Виктора Павлика поделилась пикантным фото в кружевном белье

Молодая невеста Виктора Павлика поделилась пикантным фото в кружевном белье

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK