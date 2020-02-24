Стилисты предлагают множество вариантов стрижек для девушек, которые не хотят тратить время на укладку волос.

Если вы не желаете укладывать волосы каждое утро, перестаньте бороться с природой.

У вас вьющиеся волосы? Прекратите их выпрямлять и полюбите себя такой, какая вы есть. Помните, что выпрямление волос не только отнимает время, но и портит волосы.

Следите за здоровьем своих волос, так локоны будут выглядит отлично и без укладки.

Экономить время на стайлинге можно, но уходовые средства за волосами всегда наносите по расписанию!

Боб

Боб-каре остается одной из самых популярных стрижек, поскольку подходит женщинам абсолютно любого возраста! Девушек 20 лет боб делает игривыми и гармоничными, а женщинам после 50 лет добавляет статуса и солидности.

3 стрижки, не требующие укладки / pixabay.com

Каре

Стрижка каре уже стала своеобразным феноменом, классика не может выйти из моды, поэтому не переживайте, что вы будете не в тренде в 2020 году, если выберете для себя каре.

Огромное количество вариантов каре делает стрижку универсальной.

Пикси с челкой на лоб

Пикси не теряет своей актуальности на протяжении несколько лет! Она кажется более сложной и элегантной, по сравнению с боб-каре. Подходит дамам среднего возраста, бизнес-леди и всем тем, кто хочет, чтобы волосы выглядели структурно.

3 стрижки, не требующие укладки / pixabay.com

Напомним,