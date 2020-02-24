3 стрижки, не требующие укладки
Стилисты предлагают множество вариантов стрижек для девушек, которые не хотят тратить время на укладку волос.
Если вы не желаете укладывать волосы каждое утро, перестаньте бороться с природой.
Следите за здоровьем своих волос, так локоны будут выглядит отлично и без укладки.
Экономить время на стайлинге можно, но уходовые средства за волосами всегда наносите по расписанию!
Боб
Боб-каре остается одной из самых популярных стрижек, поскольку подходит женщинам абсолютно любого возраста! Девушек 20 лет боб делает игривыми и гармоничными, а женщинам после 50 лет добавляет статуса и солидности.
Каре
Огромное количество вариантов каре делает стрижку универсальной.
Пикси с челкой на лоб
Пикси не теряет своей актуальности на протяжении несколько лет! Она кажется более сложной и элегантной, по сравнению с боб-каре. Подходит дамам среднего возраста, бизнес-леди и всем тем, кто хочет, чтобы волосы выглядели структурно.
Напомним,