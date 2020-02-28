Какие выбрать: ТОП-5 кроссовок на весну 2020 года
Предпоследний день зимы - самое время продумать гардероб на весну.
Спортивные кроссовки для зала
На смену броским кроссовком с необычной подошвой пришла классика - спортивный вариант, в котором - хоть за хлебом, хоть на свидание. Звезды street style сочетают такую обувь и с деловыми костюмами, и с casual-образами.
Бежевые кеды
Неоновые вставки
Неон на празднике мод никто не отменял. Если кислотные кроссовки для вас слишком, выбирайте модель в базовых оттенках, но с яркими вставками.
Массивная подошва
При чем речь идет даже не о толстой подошве, а таки о массивной, которая может посоревноваться с тракторной, подошве. Решатся на такое не все, но эффект "вау" гарантирован.
Белые-белые
Белые кроссовки - настоящая классика. Даже если у вас уже есть такая пара, поверьте, еще одна лишней не будет, ведь белый, к сожалению, не самый практичный в носке цвет. Но как же стильно он выглядит!
Напомним,