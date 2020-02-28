Какие выбрать: ТОП-5 кроссовок на весну 2020 года

28 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Какие выбрать: ТОП-5 кроссовок на весну 2020 года
Какие выбрать: ТОП-5 кроссовок на весну 2020 года
pixabay.com

Предпоследний день зимы - самое время продумать гардероб на весну.

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Сегодня мы поделимся пятью трендовыми моделями кроссовок, которые вы просто не можете не купить этой весной. Модная полиция в деле!

Спортивные кроссовки для зала 

На смену броским кроссовком с необычной подошвой пришла классика - спортивный вариант, в котором - хоть за хлебом, хоть на свидание. Звезды street style сочетают такую обувь и с деловыми костюмами, и с casual-образами. 

Бежевые кеды

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В 2020 году круче черного может быть только бежевый. Во многом благодаря своей универсальности. Поэтому если вы устали от темной или белоснежной обуви, останавливайтесь на бежевых кроссовках или кедах.

Неоновые вставки 

Неон на празднике мод никто не отменял. Если кислотные кроссовки для вас слишком, выбирайте модель в базовых оттенках, но с яркими вставками.

Массивная подошва 

При чем речь идет даже не о толстой подошве, а таки о массивной, которая может посоревноваться с тракторной, подошве. Решатся на такое не все, но эффект "вау" гарантирован. 

Белые-белые

Белые кроссовки - настоящая классика. Даже если у вас уже есть такая пара, поверьте, еще одна лишней не будет, ведь белый, к сожалению, не самый практичный в носке цвет. Но как же стильно он выглядит!

Напомним, 

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