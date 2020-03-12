Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам
12 марта 2020 09:00
Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам
pixabay.com
Выбирать стрижку нужно, конечно, основываясь на своих предпочтениях.
стрижек. Приготовьтесь!
Длинные волосы
Да, мужчинам правда нравятся длинные волосы. К ним постоянно хочется прикоснуться или просто полюбоваться. Такая стрижка будет выглядеть отлично как с ровными, так и завитыми волосами. Также многие отмечают особый эффект при виде высокого гладкого хвоста. А некоторые парни просто без ума от иллюзии "мокрых" волос. А что касается самой стрижки, то предпочтение лучше отдать аккуратной небольшой "лесенке", но важно, чтобы она начиналась не у лица, а чуть ниже или же абсолютно ровно состриженым волосам, под одну длину.
Средняя длина
Удлиненное боб каре
Лучше уж ваши волосы будут короткими и ухоженными, чем длинными и сухими. Лучше всего сделать такую стрижку абсолютно ровной, а если вы за эксперименты, то можешь еще и дополнить ее рваной челкой.
Напомним,