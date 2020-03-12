Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам

12 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам
Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам
pixabay.com

Выбирать стрижку нужно, конечно, основываясь на своих предпочтениях.

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Но мы просто пока расскажем, какие предпочтения есть у сильного пола относительно женских стрижек. Приготовьтесь!

Длинные волосы

Да, мужчинам правда нравятся длинные волосы. К ним постоянно хочется прикоснуться или просто полюбоваться. Такая стрижка будет выглядеть отлично как с ровными, так и завитыми волосами. Также многие отмечают особый эффект при виде высокого гладкого хвоста. А некоторые парни просто без ума от иллюзии "мокрых" волос. А что касается самой стрижки, то предпочтение лучше отдать аккуратной небольшой "лесенке", но важно, чтобы она начиналась не у лица, а чуть ниже или же абсолютно ровно состриженым волосам, под одну длину. 

Средняя длина 

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Эта длина нравится как девушкам, так и мужчинам. Во-первых, она более удобная в повседневной жизни, чем длинные волосы. А во-вторых, чисто эстетически выглядит она тоже куда гармоничнее практически с каждым типом лица. 

Удлиненное боб каре 

Лучше уж ваши волосы будут короткими и ухоженными, чем длинными и сухими. Лучше всего сделать такую стрижку абсолютно ровной, а если вы за эксперименты, то можешь еще и дополнить ее рваной челкой. 
Напомним,

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