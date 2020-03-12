Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам

Выбирать стрижку нужно, конечно, основываясь на своих предпочтениях.

Длинные волосы

Да, мужчинам правда нравятся длинные волосы. К ним постоянно хочется прикоснуться или просто полюбоваться. Такая стрижка будет выглядеть отлично как с ровными, так и завитыми волосами. Также многие отмечают особый эффект при виде высокого гладкого хвоста. А некоторые парни просто без ума от иллюзии "мокрых" волос. А что касается самой стрижки, то предпочтение лучше отдать аккуратной небольшой "лесенке", но важно, чтобы она начиналась не у лица, а чуть ниже или же абсолютно ровно состриженым волосам, под одну длину.

Средняя длина

Читайте также Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают Эта длина нравится как девушкам, так и мужчинам. Во-первых, она более удобная в повседневной жизни, чем длинные волосы. А во-вторых, чисто эстетически выглядит она тоже куда гармоничнее практически с каждым типом лица.

Удлиненное боб каре

Лучше уж ваши волосы будут короткими и ухоженными, чем длинными и сухими. Лучше всего сделать такую стрижку абсолютно ровной, а если вы за эксперименты, то можешь еще и дополнить ее рваной челкой.

Напомним,