Отношения обречены: ТОП-3 признака, что у них нет будущего

Отношения - тяжелый труд. К сожалению, не все могут его преодолеть.

У вас нет ярких моментов

Сегодня мы поговорим о неочевидных признаков того, что ваши отношения обречены на провал.

Конечно, никто не говорит о том, что конфетно-букетный будет длиться всю жизнь. Но обычно на замену ему приходит другой, ни менее интересный этап отношений. Когда они замирают в мертвой точке, то стоит пересмотреть отношения. Настоящая любовь проявляется в мелочах, если из влюбленных вы превратились в просто соседей по квартире, вам пора насторожиться.

Вас раздражает близость партнера

Читайте также Как продлить секс: ТОП-3 совета В буквальном смысле этого слова. Если вы отдаете предпочтение одиночеству, чем его компании, то это красный свет тому, что вам стоит задуматься о ваших взаимоотношениях и возможности общего будущего. Никто не идеален и у всех есть черты характера, которые могут довести окружающих до белого каления. Но если вам одному легче, то так ли нужны эти отношения?

Вы не боитесь расставания

Если судьба ваших отношений больше не кажется вам такой радужной, а мысли о расставании не заставляют вас впадать в тоску, то вероятнее всего ваши отношения уже себя изжили. И это нормально, в этом нет какой-либо трагедии. Просто стоит сказать друг другу спасибо за яркие моменты. Главное - не искать того, чего уже нет.

Напомним,