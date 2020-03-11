Отношения обречены: ТОП-3 признака, что у них нет будущего

11 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Отношения обречены: ТОП-3 признака, что у них нет будущего
Отношения обречены: ТОП-3 признака, что у них нет будущего
pixabay.com

Отношения - тяжелый труд. К сожалению, не все могут его преодолеть.

Читайте такжеСобираемся на свидание: 5 главных советов
Сегодня мы поговорим о неочевидных признаков того, что ваши отношения обречены на провал. 

У вас нет ярких моментов

Конечно, никто не говорит о том, что конфетно-букетный будет длиться всю жизнь. Но обычно на замену ему приходит другой, ни менее интересный этап отношений. Когда они замирают в мертвой точке, то стоит пересмотреть отношения. Настоящая любовь проявляется в мелочах, если из влюбленных вы превратились в просто соседей по квартире, вам пора насторожиться.

Вас раздражает близость партнера

Читайте такжеКак продлить секс: ТОП-3 совета
В буквальном смысле этого слова. Если вы отдаете предпочтение одиночеству, чем его компании, то это красный свет тому, что вам стоит задуматься о ваших взаимоотношениях и возможности общего будущего. Никто не идеален и у всех есть черты характера, которые могут довести окружающих до белого каления. Но если вам одному легче, то так ли нужны эти отношения? 

Вы не боитесь расставания

Если судьба ваших отношений больше не кажется вам такой радужной, а мысли о расставании не заставляют вас впадать в тоску, то вероятнее всего ваши отношения уже себя изжили. И это нормально, в этом нет какой-либо трагедии. Просто стоит сказать друг другу спасибо за яркие моменты. Главное - не искать того, чего уже нет. 
Напомним,

Облако тегов

отношения психология советы расставание

Материалы по теме

3 вида страхов, которые разрушают ваши отношения
Lifestyle

3 вида страхов, которые разрушают ваши отношения
Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
ЗОЖ

Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
Телешоу

Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
Стосується кожного: Проданное материнство (эфир от 11.03.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Проданное материнство (эфир от 11.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK