3 модных правила на эту весну: вы не можете их пропустить
Уследить за трендами - дело не из простых.
Винтажный тренч
Френч сам по себе невероятно модная и универсальная вещь. Однако в этом сезоне дизайнеры предлагают вам зайти дальше - обратить внимание на винтажные модели тренчей. Обратите внимание на тренч-оверсайз с длиной до колена. Такую верхнюю одежду носили в 70-80-ых прошлого столетия. Это придаст вам не только изысканности, но и прибавит несколько пунктов сверху к хорошему вкусу. Отдавайте предпочтение цветам хаки, песочному и светло-бежевому.
Туфли с квадратным носком
Топ-бра и майка
Дизайнеры предлагают изменить поочерердность надевания вещей и для начала остановиться на футболке, а только потом - топе-бра. Знаем, звучит странно, но такое решение не только обусловлено модернизацией моды, но и вполне оправдывает творческие поиски дизайнеров. Выглядит это так: поверх белой футболки либо майки надевайте яркий топ-бра и отправляйтесь на прогулку. Кстати, будьте готовы: летом на пике популярности будут все те же топы-бра.
Напомним,