3 модных правила на эту весну: вы не можете их пропустить

20 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
3 модных правила на эту весну: вы не можете их пропустить
3 модных правила на эту весну: вы не можете их пропустить
pixabay.com

Уследить за трендами - дело не из простых.

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Тем не менее сегодня мы спешим на помощь, чтобы рассказать о всех модных тенденциях и советах, с которыми вы столкнетесь уже этой весной. 

Винтажный тренч

Френч сам по себе невероятно модная и универсальная вещь. Однако в этом сезоне дизайнеры предлагают вам зайти дальше - обратить внимание на винтажные модели тренчей. Обратите внимание на тренч-оверсайз с длиной до колена. Такую верхнюю одежду носили в 70-80-ых прошлого столетия. Это придаст вам не только изысканности, но и прибавит несколько пунктов сверху к хорошему вкусу. Отдавайте предпочтение цветам хаки, песочному и светло-бежевому. 

Туфли с квадратным носком

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Ранее мы уже писали, что квадратный каблук забирает все лавры первенства в мире моды. Сегодня же мы обратим ваше внимание еще и на вариант с квадратным носком. Во-первых, это точно что-то новое в мире моды и обуви. Во-вторых, такие туфли - отличное решение как для выходов на работу, так и для прогулок по улице. Цветовое решение остается на вашем усмотрении. Вы настоятельно советуем не бояться и экспериментировать с яркими цветами. 

Топ-бра и майка

Дизайнеры предлагают изменить поочерердность надевания вещей и для начала остановиться на футболке, а только потом - топе-бра. Знаем, звучит странно, но такое решение не только обусловлено модернизацией моды, но и вполне оправдывает творческие поиски дизайнеров. Выглядит это так: поверх белой футболки либо майки надевайте яркий топ-бра и отправляйтесь на прогулку. Кстати, будьте готовы: летом на пике популярности будут все те же топы-бра. 

Напомним, 

 

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