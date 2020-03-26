На вкус и запах: 3 аромата духов, которые не нравятся мужчинам
Мы не будем утверждать, что наше мнение - истина всех истин. Однако статистика говорит сама за себя.
Запах цветов
Приторная сладость, которая подкреплена гвоздикой, лавандой и ромашкой, способна вызвать у мужчины еще то отвращение. Их рецепторы не приспособлены к подобным цветочным ароматом. А некоторые даже страдают аллергией из-за этого. Взамен можете присмотреться к парфюмам, содержащим в себе апельсин и туберозу. Последняя, кстати - настоящий маст-трай.
Слишком насыщенные ароматы
Мужской парфюм
Не все оценят аромат мужских духов на шее девушки. Чаще всего мужчины в этом плане жуткие эгоисты, поэтому воспринимают унисекс парфюм только на своем теле. Если все-таки вы отдаете предпочтение подобным ароматам, обратите внимание на восточные и древесные нотки.
Напомним,