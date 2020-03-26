На вкус и запах: 3 аромата духов, которые не нравятся мужчинам

Мы не будем утверждать, что наше мнение - истина всех истин. Однако статистика говорит сама за себя.

Запах цветов

Сегодня мы расскажем, какие ароматы не нравятся мужчинам. И даже больше - вызывают отвращение.

Приторная сладость, которая подкреплена гвоздикой, лавандой и ромашкой, способна вызвать у мужчины еще то отвращение. Их рецепторы не приспособлены к подобным цветочным ароматом. А некоторые даже страдают аллергией из-за этого. Взамен можете присмотреться к парфюмам, содержащим в себе апельсин и туберозу. Последняя, кстати - настоящий маст-трай.

Слишком насыщенные ароматы

Мужской парфюм

Сначала заходит ваш парфюм, а только потом - вы. Нет-нет, это не кадр из фильма, а ситуация из жизни. Чаще всего насыщенные аромат имеют более дешевые марки, из-за чего потом на коже может появляться аллергическая реакция. Мужчины же расценивают такой запах признаком дурного тона и вряд ли захотят с вами контактировать когда-либо. Напомним: мужчины любят и изучают не только глазами, но и обонянием.

Не все оценят аромат мужских духов на шее девушки. Чаще всего мужчины в этом плане жуткие эгоисты, поэтому воспринимают унисекс парфюм только на своем теле. Если все-таки вы отдаете предпочтение подобным ароматам, обратите внимание на восточные и древесные нотки.

Напомним,