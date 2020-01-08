Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

8 января 2020 19:00 Антонина Старовойт
Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину
Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину
pixabay.com

Парфюм - мощное оружие в привлечении внимания парня.

Читайте такжеПочему мы полнеем: 3 психологические причины
Сегодня мы расскажем о пяти главных точках, на которых парфюм раскрывается во всей своей прелести. 

Волосы

Именно на волосах аромат духов держится дольше всего. Для этого нужно собрать волосы в пучок, сбрызнуть их несколько раз духами, а потом расчесать пряди, чтобы распределить запах по всей длине. Учтите, что шлейф сохраняется гораздо дольше, если наносить духи на сухие, а не на влажные локоны.  
За ушами

Читайте такжеТренды нижнего белья в 2020 году
Наиболее тонкие точки на нашей коже считаются наиболее "горячими". Именно на них при попадании парфюма запах сохраняется как можно дольше. 

Задняя часть колена 

Оказывается, из-за постоянного движения эта часть тела быстро нагревается и способствует сильному излучению аромата. Поскольку потомки воздуха движутся снизу вверх, ходьба оставляет легкий шлейф любимых духов за вами. 

Солнечное сплетение 

Именно в этом участке тела температура кожи является наиболее высокой. Благодаря этому аромат имеет сильное звучание. Однако, перед использованием обязательно нужно убедиться в том, что у вас нет аллергии, иначе сыпи и раздражения вам не избежать.
Внутренняя часть локтя 

Как в случае и с ухом, внутренняя часть локтя имеет тонкую кожу, которая лучше впитывает аромат и способствует лучшему его распространению. Он таким образом сохраняет свою стойкость на протяжение целого дня. 

Напомним, 

Облако тегов

психология Лайфхаки парфюм советы

Материалы по теме

Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу
ЗОЖ

Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Психология

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Lifestyle

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Брэд Питт: Никогда не смотрю свои фильмы
Теленеделя

Брэд Питт: Никогда не смотрю свои фильмы

Популярное на сайте

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Популярное видео

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)

Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)
tv.ua