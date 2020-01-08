Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Парфюм - мощное оружие в привлечении внимания парня.

Сегодня мы расскажем о пяти главных точках , на которых парфюм раскрывается во всей своей прелести.

Волосы

Именно на волосах аромат духов держится дольше всего. Для этого нужно собрать волосы в пучок, сбрызнуть их несколько раз духами, а потом расчесать пряди, чтобы распределить запах по всей длине. Учтите, что шлейф сохраняется гораздо дольше, если наносить духи на сухие, а не на влажные локоны.

За ушами

Наиболее тонкие точки на нашей коже считаются наиболее "горячими". Именно на них при попадании парфюма запах сохраняется как можно дольше.

Задняя часть колена

Оказывается, из-за постоянного движения эта часть тела быстро нагревается и способствует сильному излучению аромата. Поскольку потомки воздуха движутся снизу вверх, ходьба оставляет легкий шлейф любимых духов за вами.

Солнечное сплетение

Именно в этом участке тела температура кожи является наиболее высокой. Благодаря этому аромат имеет сильное звучание. Однако, перед использованием обязательно нужно убедиться в том, что у вас нет аллергии, иначе сыпи и раздражения вам не избежать.

Внутренняя часть локтя

Как в случае и с ухом, внутренняя часть локтя имеет тонкую кожу, которая лучше впитывает аромат и способствует лучшему его распространению. Он таким образом сохраняет свою стойкость на протяжение целого дня.

Напомним,