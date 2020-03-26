Рюкзак для самоизоляции: эксперты посоветовали, какую еду и лекарства взять с собой на карантин

Рюкзак для самоизоляции: эксперты посоветовали, какую еду и лекарства взять с собой на карантин

Спецпроект ТСН «Карантин» продолжает рассказывать украинцам, как пережить эпидемию коронавируса и адаптироваться к жизни на карантине

В течение недели в эфире ТСН на канале «1+1» продолжается спецпроект «Карантин» о том, как украинцам адаптироваться к новой реальности в борьбе с эпидемией коронавируса.

В 5-серийном цикле сюжетов команда ТСН расскажет украинцам, что такое «вирус паники», как подготовиться к жизни в самоизоляции и чем заняться, когда появляется куча времени в замкнутом пространстве.

В новом выпуске спецпроекта корреспондент ТСН Татьяна Штана провела социальный эксперимент и добровольно ушла в изоляцию в Киеве.

Как правильно сложить рюкзак для самоизоляции, и как психологически перенести карантин дома, журналистке рассказали эксперты по выживанию, врачи и психологи. Среди них специалист по выживанию в экстремальных условиях Виталий, терапевт Анна, а также психолог Александра.

Что взять с собой в рюкзак для самоизоляции: еда

Для одного взрослого человека на 14 дней самоизоляции необходим такой набор продуктов:

крупы 5 кг,

овощи 5 к,

фрукты 5 кг,

орехи 1 кг,

шоколад до 4 плиток,

рыбные / мясные консервы по 5 банок (кроме свинины).

Эксперт Александр рекомендует следующее:

На взрослого человека нужно 80-100 граммов каши на один прием пищи, это 300 граммов на человека в день. Конечно, на 14 дней, это 4-5 килограммов крупы. Обязательно, чтобы это было разнообразие. То есть, килограмм гречки, килограмм риса, килограмм еще чего-то.

Кроме круп, он советует запастись как минимум пятью килограммами овощей, чтобы получать витамины. Брать их стоит из расчета 300 граммов в день. Также можно взять немного орехов - это хороший перекус и нужные организму жиры Омега-3.

Другие нужные жиры следует искать в рыбных и мясных консервах, лучше брать говядину или кролика, свинина слишком жирная для неподвижного образа жизни. Такой запас обошелся журналистке в около 1000 гривен.

Какие лекарства обязательно должны быть в аптечке:

противоаллергические препараты, жаропонижающие, от насморка и боли в горле, спреи от ожогов, для первой помощи при травмировании: бинты и антисептики.

Терапевт Анна советует на время карантина убрать из аптечки два препарата: противовирусные, потому что они не действуют, и аспирин.

Вы должны помнить, что аспирин при температуре вызывает синдром Рея, особенно это касается острых вирусных инфекций. Это печеночная энцефалопатия. К сожалению, она часто бывает летальной. Поэтому высокая температура - это противопоказания для приема аспирина.

А вот психолог Александра советует во время карантина отвлекать себя книгами, фильмами, музыкальными инструментами и даже домашними любимцами. А еще стоит приобрести ручку и блокнот, которые помогут в моменты отчаяния.

Человек в такое время начинает бояться того, что это никогда не закончится. Чтобы выйти из этого состояния, нужно для себя записать, на что вы жалуетесь.

С собранным рюкзаком журналистка на несколько дней закрылась в собственном доме. Вместе с ней сделать это попыталась Нина из небольшого села в одной из областей. Что из этого получилось, и почему самоизоляции не рады ни в городе, ни в деревне - смотрите в сюжете ТСН.

А уже в следующем выпуске спецпроекта, который выйдет сегодня в 19.30 в ТСН, корреспондент Мария Шевченко будет исследовать, как зарождается «вирус паники» и какую опасность он несет. ТСН проведет социальный эксперимент вместе с известным актером Владимиром Горянским и даст рецепт, как уберечь себя.

Как адаптироваться к жизни в условиях самоизоляции, и насколько может измениться наша реальность после окончания карантина - смотрите в течение этой недели в 19.30 в ТСН на «1+1».