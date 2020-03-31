5 мелочей, которые сделают вас привлекательнее

31 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
5 мелочей, которые сделают вас привлекательнее
5 мелочей, которые сделают вас привлекательнее
pixabay.com

Выглядеть привлекательно - проще простого.

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Важно выучить главные хитрости и научиться воплощать их в жизнь. 

Красный цвет губ

Красный по умолчанию привлекает к себе внимание. Выбирайте не сильно яркий оттенок, а такой, который бы смог вписаться в вашу повседневную жизнь и составить отличную компанию вашему образу. При чем красная помада это классика, которая идёт всем. 

Аккуратный маникюр

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О вас может многое сказать ухоженность ваших рук. Это и состояние кожи рук, и маникюр. Последний, кстати, желательно делать менее броским и более приближенным к простоте. Лучше выбрать спокойные тона или остановиться на красном – вечной классике. 

Бедра+талия

Мужчины без ума от женственных форм и плавного перехода от узкой талии к более широким бедрам. Идеальным соотношением признано 7:10. Это можно объяснить внутренними инстинктами, которые сопровождают мужчину на уровне физиологии. Таким образом мужчина видит в вас, к сожалению или счастью, женщину, которая сможет произвести потомство на свет. 

Женский голос 

Мужчинам больше нравится слышать более высокий женский голос. Он ассоциируется с молодой девушкой, добавляет женственности и означает, что у женщины высокий уровень эстрогена. Тоже инстинкты, кстати. 

Белые зубы и улыбка 

Следить нужно не только за фигурой и маникюром, но и за опрятностью зубом. Не забывайте регулярно посещать стоматолога и вовремя выявлять проблему с ротовой полостью. 
 
Напомним,

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