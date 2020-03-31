5 мелочей, которые сделают вас привлекательнее
Выглядеть привлекательно - проще простого.
Красный цвет губ
Красный по умолчанию привлекает к себе внимание. Выбирайте не сильно яркий оттенок, а такой, который бы смог вписаться в вашу повседневную жизнь и составить отличную компанию вашему образу. При чем красная помада это классика, которая идёт всем.
Аккуратный маникюр
Бедра+талия
Мужчины без ума от женственных форм и плавного перехода от узкой талии к более широким бедрам. Идеальным соотношением признано 7:10. Это можно объяснить внутренними инстинктами, которые сопровождают мужчину на уровне физиологии. Таким образом мужчина видит в вас, к сожалению или счастью, женщину, которая сможет произвести потомство на свет.
Женский голос
Мужчинам больше нравится слышать более высокий женский голос. Он ассоциируется с молодой девушкой, добавляет женственности и означает, что у женщины высокий уровень эстрогена. Тоже инстинкты, кстати.