Невероятная правда о звездах: что хранится в сумочке Златы Огневич

Каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

В минувшем выпуске ведущие выведали, какие тайны скрывает сумочка певицы Златы Огневич!

Злата Огневич стала героиней рубрики «Звездная сумка» и показала, что хранит ее сумочка.

«Это моя любимая сумка, потому что с ней удобно ездить на гастроли. Я вам расскажу, что я там с собой ношу:

Наушники. Мне их подарили на «Евровидении». Тогда, в 2013 году, такие крутые наушники дарили всем конкурсантам. Детокс с алоэ. Книга. У меня есть хобби, о котором никто не знает – я ищу старые книги и потом отдаю их на реставрацию. Просто мне захотелось сделать старые вещи красивыми. Это книга 1900 года. Один их моих любимых ароматов – Creed «Love in black». Также его очень любила Одри Хепбёрн. Я об этом узнала уже после того, как его купила. Я просто фанат хороших парфюмов, у меня для них есть специальный шкаф. Блокнот. Блеск для губ. Крем для рук. Я всегда ношу его с собой, потому что у меня очень сухая кожа рук. Иногда мне приходится пользоваться им раз семь за день. Очки. Лак для волос. Лак для ногтей. Я ношу лак того цвета, как на моих ногтях. На всякий случай. Если, вдруг, поломается ногтик. Кошелек», - делится певица.

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