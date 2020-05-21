Главные бьюти-тренды 2020: от чего будет без ума каждая модница

21 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Главные бьюти-тренды 2020: от чего будет без ума каждая модница
Главные бьюти-тренды 2020: от чего будет без ума каждая модница
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Летний сезон 2020 готовит нам много интересных фишек, которые мы с легкостью можем начать постепенно воплощать уже с сегодняшнего дня.

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Отойдя немного от моды, следует сделать небольшой акцент еще и на важной составляющей жизней девушке - макияже. Именно благодаря ему мы можем подчеркнуть нашу индивидуальность. Пора узнать, как лучше это сделать уже через пару недель. 

Неоновые глаза 

Неон остается популярным как в моде, так и в мире визжала. Это идеальный вариант для теплой и даже жаркой погоды, когда вокруг все блещет свежестью и яркостью. Выбирайте для вечерних прогулок неоновые тени либо рисуйте графические стрелки при помощи неоновых подводок. Сочетать такой сочный акцент можно как с такими же по расцветке вещами, так и остановив свой выбор на бежевых образах.  

Глиттер 

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Летом глиттер будет особенно популярным, поскольку подчеркнет вашу свежесть и придаст легкости образу. Вы можете приклеить его на веки, скулы, губы и даже переносицу. Визаж говорит экспериментировать с этим модным веянием. 

Дрейпинг 

Дрейпинг - техника нанесения макияжа при помощи румян. Визажисты с разных точек мира сходятся на том, что румянами можно сделать отличный макияж и при этом сэкономить на тенях. Вы спокойно можете наносить персиковый и розовый пигменты как на щеки, так и пойти дальше, захватив виски, скулы и даже веки. Хоть выглядит это и необычно, но точно придает вам свежести. 

Макияж в синих оттенках 

Вы же помните главном цвете этого года? Синие насыщенные оттенки будет актуально носить не только в виде струящегося платья, но еще и задействовать его в качестве элемента макияжа. К примеру, сделать акцент на губах. Вы можете попробовать выбрать неоновый оттенок синего - так вы точно не останетесь незамеченной в толпе. При этом важно оставлять глаза с минимальными следами визажа - иначе будет перебор с макияжем. 

Стрижка боб

Баталии между командой любительниц длинных волос и коротких постепенно перерастают в безоговорочную победу стрижки боб. Во-первых, летом и комфортнее носить такие волосы, чтобы шея не потела. А во-вторых, смотрится она уж очень стильно на контрасте с пышными локонами или длинным скучным хвостом. 

Напомним, 

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