Осторожно, полнит: ТОП-4 модели джинсов, которые прибавляют вам лишние килограммы

27 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
Осторожно, полнит: ТОП-4 модели джинсов, которые прибавляют вам лишние килограммы
Осторожно, полнит: ТОП-4 модели джинсов, которые прибавляют вам лишние килограммы
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Главное правило при выборе джинсов - ориентироваться по своей фигуре.

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Но очень часто девушки, гонясь за трендами, забывают о своих особенностях фигуры. И в итоге получают отражение в зеркале, которое часто не соответствует тому, кем они есть на самом деле. А все это чаще всего происходит из-за следующих моделей. 

Скинни 

Хоть некоторые считают, что скинни только сужают бедра, но на самом деле, все совсем не так. Эта модель только лишь подчеркивает недостатки вашей фигуры и привлекает внимание к полным ногам и ягодицам. Кстати, если еще и обувать каблуки к этому, то бедра визуально будут смотреться еще более громоздко. 

Джинсы-мешок

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Джинсы бойфренды уже постепенно отходят от канонов моды. И хоть они все еще актуальны, но девушкам с тяжелым низам покупать такие стилисты не рекомендуют. Обычно подобные модели акцентируют лишнее внимание именно на нижней части тела. Лучше отдать предпочтение брюкам палаццо либо клеш.  

Декорированные 

Дырки, стразы и вышивки уже давно почетно стали антитрендами уличной моды. Лишние элементы на джинсах визуально добавляют вам объема. Если вы не хотите выглядеть дешево, обязательно обратите внимание на то, чтобы на ваших джинсах отсутствовали подобные элементы. 

С принтом

Тоже самое касается и джинсов с различными принтами. К примеру, крупные фигуры в расцветке визуально увеличивают зоны на ногах. Поэтому не удивляйтесь, что ваши бедра визуально могут выглядеть более крупными. Если вам и хочется разнообразить гардероб при помощи принтов, выбирайте вертикальную линию, косую клетку либо мелкий горошек.  
Напомним, 

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