Какие детали в вашем образе сделают его богаче
Мода - целая философия, которую либо наследуют, либо всячески игнорируют.
Лен
Лен - незаменимая ткань этим летом. Во-первых, она поможет вам комфортнее справиться с жарой, которая обрушилась на каждого этим летом. Также эта ткань поможет придать образу игривости и большей аристократичности. Отдайте предпочтение пиджаку из льна либо платью макси.
Кожа
Бежевый цвет
Бежевый - новый черный в мире моды. Этот цвет отлично себя ведет в летнее время, охлаждая ваше тело в отличие от излюбленного черного. Обязательно обратите в этом году внимание на нюдовые цвета. Они отлично подходят не только для летнего отдыха, но еще и в качестве вещей для повседневной носки.