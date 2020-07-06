Какие детали в вашем образе сделают его богаче

Мода - целая философия, которую либо наследуют, либо всячески игнорируют.

Лен

Чтобы придать вашему образу более дорогой вид, нужно в общем-то не так уж и много. Предлагаем узнать, что же стоит добавить, а от чего отказаться.

Лен - незаменимая ткань этим летом. Во-первых, она поможет вам комфортнее справиться с жарой, которая обрушилась на каждого этим летом. Также эта ткань поможет придать образу игривости и большей аристократичности. Отдайте предпочтение пиджаку из льна либо платью макси.

Кожа

Бежевый цвет

Важно! Конечно, не настоящая, а эко. За последнее время такая ткань уже прочно вошла в наш привычный модный мир. Поэтому сейчас можно себе позволить абсолютно любую вещь, сделанную из экокожи. К примеру, пиджаки, бермуды и кюлоты. Лучше всего такую ткань сочетать с более необычными: шифоном, хлопком, а также льном.

Бежевый - новый черный в мире моды. Этот цвет отлично себя ведет в летнее время, охлаждая ваше тело в отличие от излюбленного черного. Обязательно обратите в этом году внимание на нюдовые цвета. Они отлично подходят не только для летнего отдыха, но еще и в качестве вещей для повседневной носки.

Напомним,