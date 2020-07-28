Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 платья, которые давно вышли из моды

28 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 платья, которые давно вышли из моды
Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 платья, которые давно вышли из моды
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Платье - отличный способ подчеркнуть свою женственность и заявить всему миру о себе. Но только, если оно действительно стильное, а как понять: не вышло ли оно из моды?

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Мода - понятие весьма переменчивое. И все же основные тенденции все же нельзя не наблюдать. Поэтому обязательно утончите, какие платья лучше запрятать в дальний ящик, поскольку в ближайшее время они точно не понадобятся. 

С баской

Одно время такой фасон был на вершине популярности. И все же времена уже совсем не те - да и тренды тоже. Начать нужно с того, что такое платье идет далеко не всем. Для него девушке нужно обладать фигурой, приближенной к песочным часикам либо с более развитым верхом. Баска, которая будто делит на две части платье, уже давно считается дурным тоном. Хотите подчеркнуть совершенства фигуры - выбирайте платье-футляр. 

Платье-свитер 

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Особенно, если еще и это платье будто сплетено из не лучшего трикотажа. Такой фасон может быть удобным и даже теплым, однако крупная вязка визуально только будет делать вас шире, а общую картину - более консервативной. 

Бандаж 

Платье-бандаж, которое облегает в прямом смысле все части тела - также моветон. Такие платья действительно были популярными в начале 21 века, когда была эпоха худых тел и тесных вещей. Однако, время не стоит на месте. Теперь такое платье можно надеть только для сексуальных игр с партнером. Хотите подчеркнуть фигуру - опять же остановитесь на платье-футляре. 

Платье-худи

Такая смерт платья и толстовки с капюшоном может вписаться только в домашний просмотр кино, но точно не для прогулки по улице. Конечно, стиль спорт-шик сейчас в моде, но это не значит, что нужно игнорировать его правила стиля. К примеру, такую толстовку-платье можно сочетать с лосинами либо брюками-карго. А лучше - выбрать менее длинное худи и носить его с объемными джинсами. 

Напомним, 

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