Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью

Что-что? Неужели через две недели – осень?

Грубые ботинки

Да, смена сезона произошла, конечно, быстро, но это еще вовсе не повод печалиться, а только еще одна мотивация приобрести новую осеннюю обувь

Для дождя и солнца, в холодное и теплое время – эта обувь универсальна. Особенно эстетично она смотрится на контрасте с голыми ногами и легким платьицем. Этот стиль нельзя отнести к какому-либо одному – отсюда и столько прекрасного в сочетании "сильного" со "слабым".

С кроссовками

С лоферами

Спортивно, комфортно и невероятно стильно. Лучше всего сочетать кроссовки с платьями-макси, особенно когда у них есть кокетливый животный либо цветочный принт. Также не забудьте и о носках до щиколоток – это также важная деталь.

Эта стильная и деловая обувь является синонимом к слову "осень". Оно и неудивительно, ведь отлично сочетается эта комбинация платья с бантом в стиле ретро и объемным вязанным жилетом.

Напомним,