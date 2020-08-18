Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью
Что-что? Неужели через две недели – осень?
Грубые ботинки
Для дождя и солнца, в холодное и теплое время – эта обувь универсальна. Особенно эстетично она смотрится на контрасте с голыми ногами и легким платьицем. Этот стиль нельзя отнести к какому-либо одному – отсюда и столько прекрасного в сочетании "сильного" со "слабым".
С кроссовками
С лоферами
Эта стильная и деловая обувь является синонимом к слову "осень". Оно и неудивительно, ведь отлично сочетается эта комбинация платья с бантом в стиле ретро и объемным вязанным жилетом.
Напомним,