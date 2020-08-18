Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью

18 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью
Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью
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Что-что? Неужели через две недели – осень?

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Да, смена сезона произошла, конечно, быстро, но это еще вовсе не повод печалиться, а только еще одна мотивация приобрести новую осеннюю обувь

Грубые ботинки 

Для дождя и солнца, в холодное и теплое время – эта обувь универсальна. Особенно эстетично она смотрится на контрасте с голыми ногами и легким платьицем. Этот стиль нельзя отнести к какому-либо одному – отсюда и столько прекрасного в сочетании "сильного" со "слабым". 

С кроссовками 

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 Спортивно, комфортно и невероятно стильно. Лучше всего сочетать кроссовки с платьями-макси, особенно когда у них есть кокетливый животный либо цветочный принт. Также не забудьте и о носках до щиколоток – это также важная деталь. 

С лоферами

Эта стильная и деловая обувь является синонимом к слову "осень". Оно и неудивительно, ведь отлично сочетается эта комбинация платья с бантом в стиле ретро и объемным вязанным жилетом. 

Напомним, 

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