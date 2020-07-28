Планка для похудения: как и сколько тренироваться?
Планка остается эффективным упражнением для тренировки мышц и похудения!
Как делать планку?похудеть, следует освоить классический вариант планки!
- Исходное положение: упор лежа (основной упор в таком положении должен приходиться на локти и носки).
- Упражнение: поднимайтесь, напрягая мышцы, локти должны находиться под плечами, а голова — на одной линии с позвоночником.
Начните стоять в планке 10-15 секунд, постепенно доводя время до минуты.
Ставить рекорды с первого раза вредно.
Боковая планка для похудения
- Лежа на боку, упирайтесь на локоть, вторая рука на поясе.
- Упражнение: поднимайтесь, следя за тем, чтобы спина была ровной.
Напомним,