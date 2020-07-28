Планка для похудения: как и сколько тренироваться?

28 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Планка для похудения: как и сколько тренироваться?
Планка для похудения: как и сколько тренироваться?

Планка остается эффективным упражнением для тренировки мышц и похудения!

Как делать планку? 

Читайте также10 кг за полтора месяца: Alyona Alyona поделилась результатами похудения
Первым делом женщине, желающей похудеть, следует освоить классический вариант планки!

  • Исходное положение: упор лежа (основной упор в таком положении должен приходиться на локти и носки).
  • Упражнение: поднимайтесь, напрягая мышцы, локти должны находиться под плечами, а голова — на одной линии с позвоночником. 

Начните стоять в планке 10-15 секунд, постепенно доводя время до минуты.

Ставить рекорды с первого раза вредно. 

Боковая планка для похудения

Читайте такжеТОП-4 полезных напитка после тренировки для похудения
Освоив классическую планку, можно переходить к более продвинутым вариантам, например, к боковой планке (особенно полезной для мышц живота и рук). 

  • Лежа на боку, упирайтесь на локоть, вторая рука на поясе.
  • Упражнение: поднимайтесь, следя за тем, чтобы спина была ровной. 

Напомним,

Облако тегов

спорт тренировка здоровье похудение здоровье и красота тело способ для похудения

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Как часто придется вакцинироваться от коронавируса?
Наука и техника

Как часто придется вакцинироваться от коронавируса?
Как повысить уровень эндорфина в крови: ТОП-4 способа
ЗОЖ

Как повысить уровень эндорфина в крови: ТОП-4 способа
Леся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях
Новости

Леся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK