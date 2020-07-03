ТОП-4 полезных напитка после тренировки для похудения

Питьевой режим - важная составляющая любой тренировки. Именно поэтому так важно следить за тем, что поступает в ваш организм уже непосредственно после занятий физической активностью.

Вишневый сок

Предлагаем вам узнать, на какие напитки стоит все же обратить внимание. И нет, тут не будет воды.

Вишневый сок поможет легко восстановить поврежденные мышцы после тренировки. А значит, вы минимизируете болевые ощущения после физической нагрузки. Также он пригодится и при более интенсивных нагрузках. Однако, помните: в нем не так уж много белков и углеводов, поэтому восполнить полноценный прием пищи он не сможет.

Кофе

Кокосовая вода

Забудьте о том, что кофе - табу после тренировок. У напитка есть безоговорочные плюсы, которые помогут вам справиться с болью в мышцах и повысить работоспособность. Конечно, при этом не стоит забывать, что кофе еще и приводит к обезвоживанию. А кофе с молоком вообще провоцирует развитие целлюлита. Поэтому если вы и будете выбирать этот напиток, то отдайте предпочтение все же черному кофе без молока и сахара.

Кокосовая вода положительно воздействует на весь организм. В первую очередь, она снабжает его магнием и калием. Также она отлично подойдет для тех, кто занимается интенсивным спортом, поскольку содержит в себе минимальное количество натрия. Правда, в ней нет достаточного уровня белка и углеводов, а потому лучше добавлять ее в коктейли, содержащие их.

Шоколадное молоко

Шоколадное молоко - абсолютный фаворит для тех, кто занимается спортом. Почему? В напитке содержится идеальное сочетание белков и углеводов. Оно помогает восполнить энергию, а также укрепить мышцы. Помимо этого, в напитке содержится кальций, калий, натрий и магний, которые обычно в большом количестве выходят при потоотделении во время занятий.

Напомним,