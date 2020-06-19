Что пить в жару: ТОП-4 напитка
Питье в жаркое время года - важный аспект, который влияет на состояние нашего организма в целом.
Соленая вода
При повышенной температуре тела и воздуха наш организм вымывает полезные соли и минералы из организма. Именно из-за этого необходимо пить либо минеральную воду, богатую различными микроэлементами, либо слегка подсолить простую воду.
Горячий чай
Домашний лимонад
Домашний лимонад с кислинкой может с легкостью утолить жажду. При этом он отлично насыщает организм витаминами, а также бодрит все тело. Приготовить его вполне легко в домашних условиях. Достаточно, к примеру, смешать мятную воду с огурцом.
Фрэш
Летом важно и нужно выпивать соки. Однако стоит заметить, что они должны быть приготовлены собственноручно, а не куплены в пакетике. Выбирать из чего сделать фрэш, к счастью, легко. Обратите внимание на яблоки, вишню, сельдерей, морковь, томаты и базилик. Смешивайте их и наслаждайтесь вкусом.
Напомним,