Что пить в жару: ТОП-4 напитка

Питье в жаркое время года - важный аспект, который влияет на состояние нашего организма в целом.

Соленая вода

Водный режим должен не просто соблюдаться летом , но еще и расширяться и увеличиваться ввиду более быстрого теплообмена летом. Предлагаем узнать, какие напитки необходимо обязательно потреблять в теплое время сезона.

При повышенной температуре тела и воздуха наш организм вымывает полезные соли и минералы из организма. Именно из-за этого необходимо пить либо минеральную воду, богатую различными микроэлементами, либо слегка подсолить простую воду.

Горячий чай

Домашний лимонад

Удивительно, но факт. Горячий чай помогает ускорить тепловыделение. А значит, значительно снижает температуру тела. Кстати, сам чай имеет тонизирующий эффект. Зеленый, к пример, обогащает антиоксидантами. А вот травяной помогает справиться с проблемами в пищеварении.

Домашний лимонад с кислинкой может с легкостью утолить жажду. При этом он отлично насыщает организм витаминами, а также бодрит все тело. Приготовить его вполне легко в домашних условиях. Достаточно, к примеру, смешать мятную воду с огурцом.

Фрэш

Летом важно и нужно выпивать соки. Однако стоит заметить, что они должны быть приготовлены собственноручно, а не куплены в пакетике. Выбирать из чего сделать фрэш, к счастью, легко. Обратите внимание на яблоки, вишню, сельдерей, морковь, томаты и базилик. Смешивайте их и наслаждайтесь вкусом.

Напомним,