Что пить в жару: ТОП-4 напитка

19 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Что пить в жару: ТОП-4 напитка
Что пить в жару: ТОП-4 напитка
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Питье в жаркое время года - важный аспект, который влияет на состояние нашего организма в целом.

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Водный режим должен не просто соблюдаться летом, но еще и расширяться и увеличиваться ввиду более быстрого теплообмена летом. Предлагаем узнать, какие напитки необходимо обязательно потреблять в теплое время сезона. 

Соленая вода

При повышенной температуре тела и воздуха наш организм вымывает полезные соли и минералы из организма. Именно из-за этого необходимо пить либо минеральную воду, богатую различными микроэлементами, либо слегка подсолить простую воду.

Горячий чай

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Удивительно, но факт. Горячий чай помогает ускорить тепловыделение. А значит, значительно снижает температуру тела. Кстати, сам чай имеет тонизирующий эффект. Зеленый, к пример, обогащает антиоксидантами. А вот травяной помогает справиться с проблемами в пищеварении. 

Домашний лимонад

Домашний лимонад с кислинкой может с легкостью утолить жажду. При этом он отлично насыщает организм витаминами, а также бодрит все тело. Приготовить его вполне легко в домашних условиях. Достаточно, к примеру, смешать мятную воду с огурцом. 

Фрэш

Летом важно и нужно выпивать соки. Однако стоит заметить, что они должны быть приготовлены собственноручно, а не куплены в пакетике. Выбирать из чего сделать фрэш, к счастью, легко. Обратите внимание на яблоки, вишню, сельдерей, морковь, томаты и базилик. Смешивайте их и наслаждайтесь вкусом. 

Напомним, 

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