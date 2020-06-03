Как лето выглядеть дорого и стильно: ТОП-3 вещи

Хотите выглядеть стильно даже в самое жаркое время года?

Платье миди

Тогда обязательно добавьте в ваш повседневный гардероб три следующие вещи . Они точно помогут произвести неизгладимое впечатление на многих людей.

Платье миди - универсальная модель для каждой девушки. Фасон данной вещи отлично подойдет как для деловой встречи или похода в офис, так и для свидания либо прогулки с подружками. Выбирайте модель классического кроя в винтажном стиле. Лучше всего сочетать это платье с белыми босоножками на тонких ремешках. Либо попробуйте совместить их с ультрамодными слиперами или лодочками на квадратном каблуке.

Юбка с рубашкой

Дорогой минимализм

Главная задача этого тандема - раскрыть в вас женственность. Также длинная юбка защитит ваши ноги от вредного воздействия ультрафиолета на них. Это особенно важно в пик жары, когда получить ожоги и удары проще всего. Также вы можете выбрать и юбку мини, чтобы не мучиться от жаркой погоды. Рубашку стоит выбрать однотонную овресайз и обязательно закатать рукава.

Суть этого тренда заключается в простых кроях и чистый линиях. К примеру, это могут быть классические голубые джинсы и белый кроп-топ. Важно подбирать базовые вещи, которые сочетать с собой очень просто. Также важно дополнить комплект аксессуарами. Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на главный тренд этого сезона - золотую бижутерию в стиле 80-90х. А ноги обязательно подберите босоножки на тонких ремешках и невысоком каблуке.

Напомним,