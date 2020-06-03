Как лето выглядеть дорого и стильно: ТОП-3 вещи
Хотите выглядеть стильно даже в самое жаркое время года?
Платье миди
Платье миди - универсальная модель для каждой девушки. Фасон данной вещи отлично подойдет как для деловой встречи или похода в офис, так и для свидания либо прогулки с подружками. Выбирайте модель классического кроя в винтажном стиле. Лучше всего сочетать это платье с белыми босоножками на тонких ремешках. Либо попробуйте совместить их с ультрамодными слиперами или лодочками на квадратном каблуке.
Юбка с рубашкой
Дорогой минимализм
Суть этого тренда заключается в простых кроях и чистый линиях. К примеру, это могут быть классические голубые джинсы и белый кроп-топ. Важно подбирать базовые вещи, которые сочетать с собой очень просто. Также важно дополнить комплект аксессуарами. Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на главный тренд этого сезона - золотую бижутерию в стиле 80-90х. А ноги обязательно подберите босоножки на тонких ремешках и невысоком каблуке.
Напомним,