Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?

1 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
pixabay.com

От чего защищает головной убор и почему, расхаживая без шапки, вы не подхватите менингит?

Выпадение волос

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Нет. Ношение шапки никак не влияет на качество шевелюры. Ученые шесть лет потратили на то, чтобы это понять. Результаты их исследования показали, что существует лишь сезонная зависимость, а зимой, что примечательно, волосы выпадают меньше.

Грипп

Зимой люди чаще болеют вирусами из-за того, что больше проводят времени в помещении с другими, а ультрафиолет не помогает нам уничтожать вражеские микроорганизмы. Шапка к противовирусным средствам не относится.

Менингит

Непонятно, откуда взялся этот миф, но верить в него – себе дороже.

Менингит вызывают бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм через слизистые оболочки.

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой? / pixabay.com

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Впрочем, все вышесказанное не означает, что шапку не нужно носить. Если вы продолжите игнорировать этот головной убор, вскоре можете столкнуться со следующими, очень серьезными проблемами:

  • Стенокардия

Когда нам холодно, сосуды сужаются, что может проявиться спазмом, приступом стенокардии и даже астмы.

  • Отит

Очень страшная болезнь – воспаление среднего и наружного уха – провоцируется переохлаждением.

  • Воспаление лицевого и затылочного нерва

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Не менее мучительные боли могут пережить люди и с этим диагнозом.

  • Гайморит

Не только опасен сам по себе, но и может вовлекать в бактериальное воспаление расположенные рядом органы головы.

Если температура ниже нуля, то шапка обязательна!

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой? / pixabay.com

Напомним,

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