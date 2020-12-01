Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
От чего защищает головной убор и почему, расхаживая без шапки, вы не подхватите менингит?
Выпадение волосвыпадают меньше.
Грипп
Зимой люди чаще болеют вирусами из-за того, что больше проводят времени в помещении с другими, а ультрафиолет не помогает нам уничтожать вражеские микроорганизмы. Шапка к противовирусным средствам не относится.
Менингит
Непонятно, откуда взялся этот миф, но верить в него – себе дороже.
Менингит вызывают бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм через слизистые оболочки.
- Стенокардия
Когда нам холодно, сосуды сужаются, что может проявиться спазмом, приступом стенокардии и даже астмы.
- Отит
Очень страшная болезнь – воспаление среднего и наружного уха – провоцируется переохлаждением.
- Воспаление лицевого и затылочного нерва
- Гайморит
Не только опасен сам по себе, но и может вовлекать в бактериальное воспаление расположенные рядом органы головы.
Если температура ниже нуля, то шапка обязательна!
Напомним,