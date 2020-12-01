Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?

От чего защищает головной убор и почему, расхаживая без шапки, вы не подхватите менингит?

Выпадение волос

Грипп

Нет. Ношение шапки никак не влияет на качество шевелюры. Ученые шесть лет потратили на то, чтобы это понять. Результаты их исследования показали, что существует лишь сезонная зависимость, а зимой, что примечательно, волосы выпадают меньше.

Зимой люди чаще болеют вирусами из-за того, что больше проводят времени в помещении с другими, а ультрафиолет не помогает нам уничтожать вражеские микроорганизмы. Шапка к противовирусным средствам не относится.

Менингит

Непонятно, откуда взялся этот миф, но верить в него – себе дороже.

Менингит вызывают бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм через слизистые оболочки.

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой? / pixabay.com

Стенокардия

Впрочем, все вышесказанное не означает, что шапку не нужно носить. Если вы продолжите игнорировать этот головной убор, вскоре можете столкнуться со следующими, очень серьезными проблемами:

Когда нам холодно, сосуды сужаются, что может проявиться спазмом, приступом стенокардии и даже астмы.

Отит

Очень страшная болезнь – воспаление среднего и наружного уха – провоцируется переохлаждением.

Воспаление лицевого и затылочного нерва

Гайморит

Не менее мучительные боли могут пережить люди и с этим диагнозом.

Не только опасен сам по себе, но и может вовлекать в бактериальное воспаление расположенные рядом органы головы.

Если температура ниже нуля, то шапка обязательна!

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой? / pixabay.com

Напомним,