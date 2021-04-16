Гигантский круассан на дереве несколько дней держал в страхе жителей Кракова (фото)

16 апреля 2021 09:40 Алла Лысак
Гигантский круассан на дереве несколько дней держал в страхе жителей Кракова (фото)
Гигантский круассан на дереве несколько дней держал в страхе жителей Кракова (фото)
pixabay.com

Одна из жительниц многоквартирного дома вызвала службу защиты животных, чтобы они сняли странное существо с дерева.

Жители одного из домов Кракова несколько дней опасались открывать окна и балконные двери, переживая, что странное существо на дереве заползет к ним.

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Позвонившая в службу женщина сообщила, что зверь уже несколько дней сидит на дереве.

Просто придите и заберите его, пожалуйста! Все его опасаются!
 — попросила она.

При этом женщина предположила, что на дереве обосновалась ящерица. 

В службе защиты животных подумали, что игуану могли выбросить хозяева, домашним питомцем которых она была. Однако ящерица не смогла бы прожить двое суток на улице при низких температурах. Не исключили специалисты, что ящерица сидела неподвижно столько времени, потому что уже умерла.

К счастью, игуана так и осталась предположением. 

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Инспекторы, которые приехали на вызов, не заметили ничего, кроме круассана, застрявшего в ветках дерева. Вероятно, местные жители выбросили его из окна, чтобы покормить птиц. 

В итоге круассан был благополучно снят с дерева, а инспекторы к инциденту отнеслись спокойно.

Мы рады приятно разочароваться, очень редко, но нам все-таки выпадает возможность посмеяться.

Напомним,

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