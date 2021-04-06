Когда украинцы смогут свободно ездить на курорты
Когда украинцы смогут свободно путешествовать по миру?
По его словам, это будет зависеть от одного основного параметра — темпов вакцинации.
В МИД работает с ЕС, чтобы сделать путешествия максимально доступными для украинцев, но каждая страна берет во внимание вакцинацию от коронавируса. Полноценно международные поездки для наших граждан будут восстановлены после завершения вакцинации и взятия под контроль пандемии.
По прогнозам международных аналитиков, если темпы не будут ускорены, то вакцинация в нашей стране растянется на несколько лет. Уже сейчас в очередь на иммунизацию записались 400 тыс. украинцев, но даже провакцинировав их всех о коллективном иммунитете говорить будет рано.
Напомним,