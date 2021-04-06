Когда украинцы смогут свободно ездить на курорты

6 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Когда украинцы смогут свободно ездить на курорты
Когда украинцы смогут свободно ездить на курорты
pixabay.com

Когда украинцы смогут свободно путешествовать по миру?

Читайте такжеС какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, когда полностью восстановятся поездки украинцев за границу.

По его словам, это будет зависеть от одного основного параметра — темпов вакцинации

В МИД работает с ЕС, чтобы сделать путешествия максимально доступными для украинцев, но каждая страна берет во внимание вакцинацию от коронавируса. Полноценно международные поездки для наших граждан будут восстановлены после завершения вакцинации и взятия под контроль пандемии.

Читайте такжеАлла Мазур сделала прививку от коронавируса индийской вакциной
К сожалению, в Украине поставленные ранее вакцины от коронавируса остаются дефицитным предметом. 

По прогнозам международных аналитиков, если темпы не будут ускорены, то вакцинация в нашей стране растянется на несколько лет. Уже сейчас в очередь на иммунизацию записались 400 тыс. украинцев, но даже провакцинировав их всех о коллективном иммунитете говорить будет рано. 

Напомним,

Облако тегов

Украина Туризм туристы курорт вакцина коронавирус

Материалы по теме

Евровидение-2021: кому букмекеры пророчат победу
Новости

Евровидение-2021: кому букмекеры пророчат победу
Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
АвтоЛеди

Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
СМИ: «Очень странные дела» не выйдут в 2021 году
События

СМИ: «Очень странные дела» не выйдут в 2021 году
Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни
ЗОЖ

Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK