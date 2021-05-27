Google открывает первый оффлайн магазин в США
Американская компания Google переходит в оффлайн, первый физический магазин откроют уже в этом году на Манхэттене, в Нью-Йорке.
Выбор города связан с тем, что именно в нем находится штаб-квартира телекоммуникационного гиганта.
В магазине вы сможете выбрать товар в наличии или забрать гаджет, который накануне заказали в интернете. Магазин будет особенно полезен людям, которые хотят перед покупкой протестировать выбранный товар, подержать в руках.— отметила администрация.
Во время пандемии в маркете будут действовать все основные ограничения, например, лимит на количество посетителей в один момент времени, социальная дистанция между клиентами и обязательное наличие маски на лице.
Напомним,