Google открывает первый оффлайн магазин в США

27 мая 2021 09:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Google открывает первый оффлайн магазин в США
Google открывает первый оффлайн магазин в США
pixabay.com

Американская компания Google переходит в оффлайн, первый физический магазин откроют уже в этом году на Манхэттене, в Нью-Йорке.

Выбор города связан с тем, что именно в нем находится штаб-квартира телекоммуникационного гиганта.

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В магазине американцы смогут приобрести товары, выпускаемые Google, от смартфонов Pixel, систем умного дома Nest, фитнес-браслетоа Fitbi, до устройств Pixelbooks. 

В магазине вы сможете выбрать товар в наличии или забрать гаджет, который накануне заказали в интернете. Магазин будет особенно полезен людям, которые хотят перед покупкой протестировать выбранный товар, подержать в руках.
 — отметила администрация.

Во время пандемии в маркете будут действовать все основные ограничения, например, лимит на количество посетителей в один момент времени, социальная дистанция между клиентами и обязательное наличие маски на лице.

Напомним,

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Google США смартфон магазин

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