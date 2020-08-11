Google Play Music прекращает работу: создатели предложили альтернативу
11 августа 2020 23:00
Алла Лысак
Google Play Music прекращает работу: создатели предложили альтернативу
pixabay.com
Компания Google приняла решение ликвидировать свой музыкальный сервис Google Play Music.
Все пользователи сервиса Google
Play Music получили уведомление о прекращении работы музыкального приложения. Окончательная ликвидация сервиса запланирована на октябрь-декабрь 2020 года, но некоторые функции станут недоступными уже со следующего месяца (будет прекращена поддержка опции загрузки музыки в Менеджер загрузок).
Однако Google вовсе не собирается оставить пользователей без любимой музыки, создатели предложили клиентам переход на YouTube Music, который в марте 2018 года создали те же разработчики, которые занимались и Google Play Music.
Как сообщили в Google, вплоть до декабря 2020 года пользователи будут иметь возможность перенести всю музыку из библиотеки Google Play Music, а также плейлисты и сохраненные радиостанции в свой аккаунт YouTube Music.
Напомним,