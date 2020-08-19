В клавиатуре от Google появилась новая функция
19 августа 2020 11:30
Антонина Старовойт
В клавиатуре от Gogle появилась новая функция
pixabay.com
Первая версия Google Assistant появилась в 2016 году. Несмотря на скромный возраст, программа владеет большим количеством различных функций.
Gboard уже сейчас позволяет набирать текст при помощи речи. Сейчас при использовании голосового набора
основной интерфейс клавиатуры сохраняется, а человек просто диктует ту или иную информацию.
В обновленном интерфейсе, когда инициируется набор голосом, запускается специальный интерфейс управления, который содержит различные подсказки, упрощающие набор текста.
Также в клавиатуре появился обновленный переводчик. Если раньше эта функция работала только при ручном вводе текста, то сейчас пользователи могут записать слова на одном языке, а программа режиме реального времени превратит их в другой язык.
Сейчас поддерживается перевод нескольких языков: английский, хинди, французский, русский, тайский, испанский, португальский и немецкий.
Напомним,