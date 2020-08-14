Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы
Проснуться разбитым после тяжелого дня – обычная история.
Выпейте стакан воды
Вода запускает в организме все обменные процессы. Именно благодаря этому вы начинаете себя чувствовать более бодро и собрано. Обязательно добавьте туда еще и лимон – это только улучшить эффект.
Прогуляйтесь
Найдите причину стресса
Хотите уволиться, но не можете? Получаете проблемы со сном и чувство перманентной усталости. К сожалению, это все именно об про это. лучше сразу избавляться от внешних раздражителей, чтобы потом у вас не было более глобальных проблем со здоровьем.
Напомним,