Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

14 августа 2020 13:30 Антонина Старовойт
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы
pixabay.com

Проснуться разбитым после тяжелого дня – обычная история.

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Однако теперь вам нужно понять, как выйти из этого состояния, чтобы день не прошел зря. Для этого вам необходимо воспользоваться следующими советами. 

Выпейте стакан воды

Вода запускает в организме все обменные процессы. Именно благодаря этому вы начинаете себя чувствовать более бодро и собрано. Обязательно добавьте туда еще и лимон – это только улучшить эффект. 

Прогуляйтесь 

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Особенно хорошо, если у вас есть собака, и вы можете совместить приятное с полезным. Также обязательно просто не пренебрегайте прогулками хотя бы возле дома. Они помогут насытить мозг кислородом и дать вам отличный заряд положительных эмоций. 

Найдите причину стресса 

Хотите уволиться, но не можете? Получаете проблемы со сном и чувство перманентной усталости. К сожалению, это все именно об про это. лучше сразу избавляться от внешних раздражителей, чтобы потом у вас не было более глобальных проблем со здоровьем. 

Напомним, 

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