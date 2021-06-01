Ослабят ли в Украине карантин на лето
1 июня 2021 10:30
Алла Лысак
Ослабят ли в Украине карантин на лето
pixabay.com
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как изменятся карантинные ограничения в летний период.
В Украине летом ослабят карантин, поскольку люди уже устали от ограничений, а в теплое время года ожидается спад заболеваемости на коронавирус, такое заявление сделал Ляшко.
У нас уже есть так называемая пандемическая усталость. Поэтому когда мы видим стабилизацию эпидемической ситуации, то этим, конечно, нужно воспользоваться, немного ослабить карантин.
Отметим, что ситуация в Украине с коронавирусом действительно стабилизировалась, например, за прошедшие сутки зафиксировали всего немногим больше тысячи инфицированных, а выздоровели за день 3 934 человека.
Ляшко пообещал, что о всех ослаблениях карантина Министерство здравоохранения будет сообщать.
Напомним,