Ослабят ли в Украине карантин на лето

1 июня 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ослабят ли в Украине карантин на лето
Ослабят ли в Украине карантин на лето
pixabay.com

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как изменятся карантинные ограничения в летний период.

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В Украине летом ослабят карантин, поскольку люди уже устали от ограничений, а в теплое время года ожидается спад заболеваемости на коронавирус, такое заявление сделал Ляшко.  

У нас уже есть так называемая пандемическая усталость. Поэтому когда мы видим стабилизацию эпидемической ситуации, то этим, конечно, нужно воспользоваться, немного ослабить карантин.

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Отметим, что ситуация в Украине с коронавирусом действительно стабилизировалась, например, за прошедшие сутки зафиксировали всего немногим больше тысячи инфицированных, а выздоровели за день 3 934 человека. 

Ляшко пообещал, что о всех ослаблениях карантина Министерство здравоохранения будет сообщать.

Напомним,

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