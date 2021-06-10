Какие продукты не стоит брать на пикник

10 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Какие продукты не стоит брать на пикник
Какие продукты не стоит брать на пикник
pixabay.com

Скоро дожди сменятся жаркой погодой и пикники за городом станут значительно актуальнее.

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Что взять с собой, чтобы хорошо провести время и отдохнуть?

Медики не рекомендуют загружать пищеварительную систему тяжелой пищей.

Если вы собрались жарить продукты на огне, то лучше выбрать сосиски, чем мясо.  

Конечно, мясные продукты считаются классическим вариантом, если вы не можете от них отказаться, то желательно дополнить свой рацион не хлебобулочными изделиями и сладостями, а легкими овощами и салатами. 

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Если салат вы заправили майонезом, то стоит обращать внимание на сроки его хранения. На следующий день такой салат уже нежелательно брать с собой на пикник.

Очень важно следить и за тем, чтобы продукты находились в тени. Многие из них портятся за считанные секунды при воздействии прямых солнечных лучей. Например, очень опасен ультрафиолет для твердого сыра. 

Напомним,

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