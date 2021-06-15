Сколько баллов ВНО нужно набрать для поступления на бюджет в Украине

15 июня 2021 12:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Сколько баллов ВНО нужно набрать для поступления на бюджет в Украине
Сколько баллов ВНО нужно набрать для поступления на бюджет в Украине
pixabay.com

Абитуриентов, сдающих в этом году ВНО, чаще всего интересует вопрос о баллах, необходимых для поступления на бюджет.

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Конечно, итоговый порог приема на бюджет будет зависеть от многих факторов, например, выбранного вуза и специальности. На популярные факультеты конкурс выше, соответственно, и баллов может потребоваться больше. 

Однако ориентировочными цифрами для будущих студентов могут стать результаты прошлой приемной кампании. 

Средний балл ЗНО среди зачисленных на бюджет 

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Обратите внимание, что речь идет об итоговом балле 

Например, на специальность "Право" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в прошлом году принимали абитуриентов с общими баллами от 190, а на специальность "Компьютерные науки" Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» могли поступить абитуриенты с общим баллом 191. Чуть меньше (189) баллов требовалось для поступления  в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

Напомним,

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