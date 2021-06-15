Сколько баллов ВНО нужно набрать для поступления на бюджет в Украине

Сколько баллов ВНО нужно набрать для поступления на бюджет в Украине

Абитуриентов, сдающих в этом году ВНО, чаще всего интересует вопрос о баллах, необходимых для поступления на бюджет.

Конечно, итоговый порог приема на бюджет будет зависеть от многих факторов, например, выбранного вуза и специальности. На популярные факультеты конкурс выше, соответственно, и баллов может потребоваться больше.

Однако ориентировочными цифрами для будущих студентов могут стать результаты прошлой приемной кампании.

Средний балл ЗНО среди зачисленных на бюджет

Обратите внимание, что речь идет об итоговом балле

Например, на специальность "Право" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в прошлом году принимали абитуриентов с общими баллами от 190, а на специальность "Компьютерные науки" Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» могли поступить абитуриенты с общим баллом 191. Чуть меньше (189) баллов требовалось для поступления в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

Напомним,