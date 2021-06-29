ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание

ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание

Правильное питание — это просто. Вам не потребуется штудировать множество статей, чтобы начать употреблять полезную пищу.

Нутрициолог Ольга Усенко подготовила несколько рекомендаций для людей, которые хотят сделать свой рацион более здоровым.

Не ешьте быстро

Яйца на завтрак

Нашему мозгу необходимо около 20 минут, чтобы понять, что он уже сыт. Этот процесс регулируют гормоны, а они не могут действовать молниеносно. Помните об этом!

Ищите вариант полезного и сытного завтрака?

Добавьте в свой рацион яйцо, этот продукт способен хорошо насыщать, кроме того, он отлично сочетается с овощами.

Не жарим, а выпекаем...

Запекаем или тушим.

В Сети вы найдете множество рецептов, которые не требуют добавления огромного количества подсолнечного масла на сковороду.

Начинай обед с салата

Не забываем о воде

Используем 20 минут, необходимых мозгу, максимально рационально, начинаем с овощей. Это не только поможет не переесть, но и позволит вам начать употреблять больше овощей, полезных и необходимых организму.

Пейте воду, она нужна организму в первую очередь, особенно в летнее время года.

Напомним,