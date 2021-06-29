ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание

29 июня 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание
ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание
pixabay.com

Правильное питание — это просто. Вам не потребуется штудировать множество статей, чтобы начать употреблять полезную пищу.

Нутрициолог Ольга Усенко подготовила несколько рекомендаций для людей, которые хотят сделать свой рацион более здоровым. 

Не ешьте быстро 

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Нашему мозгу необходимо около 20 минут, чтобы понять, что он уже сыт. Этот процесс регулируют гормоны, а они не могут действовать молниеносно. Помните об этом!

Яйца на завтрак

Ищите вариант полезного и сытного завтрака?

Добавьте в свой рацион яйцо, этот продукт способен хорошо насыщать, кроме того, он отлично сочетается с овощами.

Не жарим, а выпекаем...

Запекаем или тушим. 

В Сети вы найдете множество рецептов, которые не требуют добавления огромного количества подсолнечного масла на сковороду.

Начинай обед с салата

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Используем 20 минут, необходимых мозгу, максимально рационально, начинаем с овощей. Это не только поможет не переесть, но и позволит вам начать употреблять больше овощей, полезных и необходимых организму.

Не забываем о воде

Пейте воду, она нужна организму в первую очередь, особенно в летнее время года. 

Напомним,

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