Трендовый педикюр 2021 для модниц

22 июля 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Трендовый педикюр 2021 для модниц
Трендовый педикюр 2021 для модниц
pixabay.com

Лето — это лучшее время, чтобы похвастаться шикарным педикюром!

Педикюр френч: элегантность навсегда 

Читайте такжеТОП-5 ошибок в домашнем педикюре: вы тоже это делаете
Французский педикюр, кажется, никогда не выйдет из моды, а этим летом он особенно актуален. Наверное, даже не стоит долго убеждать вас использовать этот вариант, ведь он универсален и очень практичен!

Лучший выбор для: поездки на море, чтобы не переживать о ноготках несколько дней

Педикюр с фольгой

Можно использовать камни, стразы и даже фольгу.

Главное, чтобы была сверкающая деталь, она будет основным акцентом. Такой маникюр оригинальный,  с ним на ваши ножки точно будут смотреть. 

Лучший выбор для: вечеринки с подружками, если собираетесь не ложиться до утра

Педикюр геометрия 

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Геометрические узоры тоже на пике популярности, для них не нужно выдумывать отдельный повод, фигуры такого типа остаются уместными в любом месте. 

Лучший выбор для: насыщенного дня, чтобы выглядеть практично на работе и свежо на свидании

Напомним,

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красота педикюр ноги ногти

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