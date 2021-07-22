Трендовый педикюр 2021 для модниц

Лето — это лучшее время, чтобы похвастаться шикарным педикюром!

Педикюр френч: элегантность навсегда

Французский педикюр, кажется, никогда не выйдет из моды, а этим летом он особенно актуален. Наверное, даже не стоит долго убеждать вас использовать этот вариант, ведь он универсален и очень практичен!

Лучший выбор для: поездки на море, чтобы не переживать о ноготках несколько дней

Педикюр с фольгой

Можно использовать камни, стразы и даже фольгу.

Главное, чтобы была сверкающая деталь, она будет основным акцентом. Такой маникюр оригинальный, с ним на ваши ножки точно будут смотреть.

Лучший выбор для: вечеринки с подружками, если собираетесь не ложиться до утра

Педикюр геометрия

Геометрические узоры тоже на пике популярности, для них не нужно выдумывать отдельный повод, фигуры такого типа остаются уместными в любом месте.

Лучший выбор для: насыщенного дня, чтобы выглядеть практично на работе и свежо на свидании

Напомним,