Трендовый педикюр 2021 для модниц
Лето — это лучшее время, чтобы похвастаться шикарным педикюром!
Педикюр френч: элегантность навсегда
Лучший выбор для: поездки на море, чтобы не переживать о ноготках несколько дней
Педикюр с фольгой
Можно использовать камни, стразы и даже фольгу.
Главное, чтобы была сверкающая деталь, она будет основным акцентом. Такой маникюр оригинальный, с ним на ваши ножки точно будут смотреть.
Лучший выбор для: вечеринки с подружками, если собираетесь не ложиться до утра
Педикюр геометрия
Лучший выбор для: насыщенного дня, чтобы выглядеть практично на работе и свежо на свидании
Напомним,