Что вызывает потливость ног и как от нее избавиться?
Американский врач Хьюберт Ли рассказал, почему ноги потеют в зимнее время года. Он подсказал, как избавиться от проблемы.
По словам эксперта, есть 4 основных причины зимней потливости ног.
2) Изменения температуры. Например, вы гуляете по снегу, ваши ноги работают труднее и очень нагреваются. Так они потеют и возникает неприятный запах.
3) Сухая кожа. Зимний воздух суше, кожа высыхает быстрее и обеспечивает питание бактериям, они и вызывают дурной запах.
4) Толстые носки. Утепление приводит к повышение температуры, итог классический, ноги начинают потеть.
Как избавиться от потливости и неприятного запаха
- Если ваша обувь или сапоги намокнут, на следующий день наденьте другую пару, пока они полностью не высохнут.
- Часто чистите пятки и проблемные зоны от мертвых клеток.
- Снимите теплые сапоги, как только вы вернетесь домой, чтобы они могли проветриться и чтобы ваши ноги не перегрелись.
- Часто меняйте носки, если вы склонны сильно потеть и носите носки.
- Чтобы дать ногам возможность проветриться, носите "дыхательную" обувь.
Напомним,