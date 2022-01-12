Что вызывает потливость ног и как от нее избавиться?

12 января 2022 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что вызывает потливость ног и как от нее избавиться?
4 причины потливости ног и неприятного запаха
pixabay.com

Американский врач Хьюберт Ли рассказал, почему ноги потеют в зимнее время года. Он подсказал, как избавиться от проблемы.

По словам эксперта, есть 4 основных причины зимней потливости ног.

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1) Обувь. Зимой мы носим утепленную обувь, но в сапогах ноги не дышат, развивается много бактерий.

2) Изменения температуры. Например, вы гуляете по снегу, ваши ноги работают труднее и очень нагреваются. Так они потеют и возникает неприятный запах.

3) Сухая кожа. Зимний воздух суше, кожа высыхает быстрее и обеспечивает питание бактериям, они и вызывают дурной запах.

4) Толстые носки. Утепление приводит к повышение температуры, итог классический, ноги начинают потеть.

Как избавиться от потливости и неприятного запаха

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Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить неприятный запах ног этой зимой.

  1. Если ваша обувь или сапоги намокнут, на следующий день наденьте другую пару, пока они полностью не высохнут.
  2. Часто чистите пятки и проблемные зоны от мертвых клеток.
  3. Снимите теплые сапоги, как только вы вернетесь домой, чтобы они могли проветриться и чтобы ваши ноги не перегрелись.
  4. Часто меняйте носки, если вы склонны сильно потеть и носите носки.
  5. Чтобы дать ногам возможность проветриться, носите "дыхательную" обувь.

Напомним,

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