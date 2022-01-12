Что вызывает потливость ног и как от нее избавиться?

Американский врач Хьюберт Ли рассказал, почему ноги потеют в зимнее время года. Он подсказал, как избавиться от проблемы.

По словам эксперта, есть 4 основных причины зимней потливости ног.

1) Обувь. Зимой мы носим утепленную обувь, но в сапогах ноги не дышат, развивается много бактерий.

2) Изменения температуры. Например, вы гуляете по снегу, ваши ноги работают труднее и очень нагреваются. Так они потеют и возникает неприятный запах.

3) Сухая кожа. Зимний воздух суше, кожа высыхает быстрее и обеспечивает питание бактериям, они и вызывают дурной запах.

4) Толстые носки. Утепление приводит к повышение температуры, итог классический, ноги начинают потеть.

Как избавиться от потливости и неприятного запаха

Если ваша обувь или сапоги намокнут, на следующий день наденьте другую пару, пока они полностью не высохнут. Часто чистите пятки и проблемные зоны от мертвых клеток. Снимите теплые сапоги, как только вы вернетесь домой, чтобы они могли проветриться и чтобы ваши ноги не перегрелись. Часто меняйте носки, если вы склонны сильно потеть и носите носки. Чтобы дать ногам возможность проветриться, носите "дыхательную" обувь.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить неприятный запах ног этой зимой.

Напомним,